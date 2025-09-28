Connect with us

Alertă alimentară: Kaufland retrage trei produse de pe rafturi. Au fost vândute și în magazine din Alba

Publicat

acum 23 de secunde

Kaufland retrage de pe rafturile magazinelor din județul Alba și din țară mai multe loturi de salată cu icre, considerate potențial nesigure pentru sănătatea consumatorilor. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVS), la unul dintre loturi a fost identificat un risc de infectare cu Listeria monocytogenes. 

Cele trei produse au fost retrase de la vânzare de către producătorul SC Doripesco Prod SRL, clienții fiind sfătuiți să nu le consume.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANSVSA, produsele retrase de la comercializare sunt următoarele:

  • Salată cu icre de crap cu ceapă 130 g – nr. lot/cod de bare 05.09.2025/6422497001119
  • Salată de icre Doripesco cu ceapă 100 g – nr. lot/cod de bare 05.09.2025/6422497002208
  • Salată cu icre de crap cu ceapă 190 g – nr. lot/cod de bare 05.09.2025/6422497001133

Potrivit ANSVSA, retragerea produselor – salată cu icre de crap cu ceapă 130 g și salată de icre Doripesco cu ceapă 100 g – și rechemarea acestora de la consumatori a fost declanșată la solicitarea producătorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, fiind produs potențial nesigur.

De asemenea, retragerea produsului – salată de icre de crap 190 g – și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Listeria monocytogenes.

Operatorul solicită clienților să nu consume produsele cu termenul de valabilitate/lotul sus menționat și roagă cu amabilitate să le distrugă sau să le returneze la punctul de vânzare din care s-a achiziționat produsul. Consumatorii sunt rugați să returneze produsele până la data de 5 octombrie respectiv 11 octombrie 2025.

Ultimele articole pe alba24
Alertă alimentară: Kaufland retrage trei produse de pe rafturi. Au fost vândute și în magazine din Alba
