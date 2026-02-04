Alertă alimentară: Lapte praf pentru bebeluși, contaminat cu o toxină, retras din magazine din Alba și din țară. Precizări ANSVSA

Nestle România a anunțat extinderea rechemării de la consumatori a două loturi de formulă de lapte pentru sugari, din cauza prezenței unei toxine care poate provoca toxiinfecții alimentare. Produsele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis au fost vândute în magazinele Kaufland din Alba și din țară.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat produse din loturile menționate să nu le ofere spre consum.

Dacă ați achiziționat aceste produse, trebuie returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Astfel, Nestle România a decis, pe baza noilor metode de testare anunțate de autoritățile europene, extinderea rechemării de la consumatori a două loturi de formulă de lapte pentru sugari, inițiată la data de 6 ianuarie 2026, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-o postare pe Facebook.

Produsele vizate

Produse vizate sunt:

NAN 1 Optipro 800 g - lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31 decembrie 2027,

NAN 1 Comfortis 800 g - lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31 decembrie 2027.

Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă (o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus n.r.) în formulele de lapte pentru sugari, care poate provoca toxiinfecții alimentare.

Anunțul de rechemare a fost publicat și pe site-ul ANSVSA, împreună cu retailerul Kaufland, care a atașat și lista tuturor magazinelor din rețea de unde au putut fi achiziționate aceste loturi de produse, scrie Agerpres.

Lapte praf pentru bebeluși, retras de la vânzare. Loturi contaminate și posibile simptome rapide de toxiinfecție alimentară

În data de 6 ianuarie 2026, gigantul elvețian Nestle a anunțat o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA și NAN, în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța, din cauza prezenței potențiale a unei toxine care ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale

