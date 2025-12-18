ALERTĂ în Sebeș: Incendiu într-un bloc din cartierul Mihail Kogălniceanu. 20 de persoane evacuate

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 23:15, în municipiul Sebeș. 20 de persoane au fost evacuate de pompieri dintr-un bloc aflat în cartierul Mihail Kogălniceanu. Totul a pornit de la o tigaie uitată pe foc. O persoană a avut nevoie de asistență medicală, după ce s-a intoxicat cu fum.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebes, strada Mihail Kogălniceanu, la parterul unui bloc.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o degajare de fum dintr-un apartament.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, la locul incendiului intervine și SVSU Sebeș.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Potrivit ISU Alba, scara a blocului este inundată cu fum.

Pompierii au reușit pătruderea în apartament. Este vorba despre o tigaie uitată pe foc.

Până la momentul de față, din bloc au fost evacuate 20 de persoane.

Se intervine pentru ventilarea spațiului și stingerea în totalitate a incendiului.

Totodată, la fața locului, o persoană intoxicată cu fum, conștientă, cooperantă, este asistată medical de către echipajul medical prezent la locul producerii evenimentului.

