Connect with us

Eveniment

Atenționare Cod Galben de inundații pe râuri din Alba și din țară, până sâmbătă dimineața. Zonele vizate

Publicat

acum 2 ore

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, avertizări Cod Galben de inundații în Alba și alte județe din țară.  Avertizările sunt până sâmbătă dimineața.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale”, anunță INHGA.

Vezi și Avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe, până la noapte. Vijelii, averse torențiale, grindină

Atenționare Cod Galben de inundații: de vineri, 22 august, ora 12.00 până sâmbătă, 23 august, ora 9.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj)
  • Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba)
  • Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita şi Mureş)
  • Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad)
  • Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud)

  • Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lӑpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior(judeţul Maramureş)
  • Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior(judeţul Satu Mare)
  • Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud)
  • Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj)
  • Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare)
  • Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele:Caraş Severin şi Timiş),Jiu – bazin amonte S.H. Sadu (judeţele: Hunedoara şi Gorj)
  • Gilort – bazin superior (judeţul Gorj)
  • Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş)
  • Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea)
  • Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa)
  • Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova)
  • Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova)
  •  Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova)
  • Moldova – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldoviţa (judeţele: Suceava şi Neamţ)
  •  Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba(judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău)
  • Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea)
  • Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şiafluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea).
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 8 minute

Colectare de borcane goale la ”Roboțelul Binelui”, în Cugir și Sebeș. Inițiativă în sprijinul proiectelor umanitare Crucea Roșie
Educațieacum 28 de minute

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Câmpeniacum 54 de minute

Tânăr din Neamț, cu mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, găsit de polițiști la Câmpeni. A fost dus la penitenciar
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 21 de ore

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 3 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 4 ore

Plafonul de scutire de TVA crește din septembrie. Ce trebuie să facă firmele care au depășit vechiul plafon
Actualitateacum 6 ore

Au crescut afacerile din coafură și servicii de înfrumusețare, comparativ cu anul trecut. Situația pe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum o zi

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Evenimentacum 2 zile

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 2 zile

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina
Evenimentacum 8 ore

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina, sărbătoare în Calendarul Catolic. Îndemn la rugăciune din partea Papei Leon
Evenimentacum 20 de ore

VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Noul spațiu UPU de la Spitalul Județean Alba Iulia, inaugurat sâmbătă în prezența lui Raed Arafat. Lucrările au fost finalizate
Evenimentacum 17 ore

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 28 de minute

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Educațieacum 2 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Mai mult din Educatie