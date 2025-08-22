Atenționare Cod Galben de inundații pe râuri din Alba și din țară, până sâmbătă dimineața. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, avertizări Cod Galben de inundații în Alba și alte județe din țară. Avertizările sunt până sâmbătă dimineața.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale”, anunță INHGA.

Atenționare Cod Galben de inundații: de vineri, 22 august, ora 12.00 până sâmbătă, 23 august, ora 9.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj)

– bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: şi Cluj) Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba )

– bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi ) Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita şi Mureş)

Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba , Sibiu, Hunedoara și Arad)

– afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârşin (judeţele: , Sibiu, Hunedoara și Arad) Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud)

Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lӑpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior(judeţul Maramureş)

Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior(judeţul Satu Mare)

Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud)

Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj)

Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare)

Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele:Caraş Severin şi Timiş),Jiu – bazin amonte S.H. Sadu (judeţele: Hunedoara şi Gorj)

Gilort – bazin superior (judeţul Gorj)

Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş)

Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea)

Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa)

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova)

Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova)

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova)

Moldova – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldoviţa (judeţele: Suceava şi Neamţ)

Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba(judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău)

Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea)

Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şiafluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea).

