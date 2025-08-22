Scandal într-o locuință din Alba Iulia: un bărbat și-a bătut soția și i-a distrus telefonul. Ce măsuri au luat polițiștii

Scandal într-o locuință din Alba Iulia: un bărbat și-a bătut soția și i-a distrus telefonul. Polițiștii au deschis dosar penal și au emis ordin de protecție provizoriu. Femeia a cerut și montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică, în cazul soțului ei.

Potrivit IPJ Alba, joi, 21 august, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie a fost victima unei infracțiuni.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 00.30, femeia de 25 de ani, în timp ce se afla împreună cu soțul ei, la locuința comună din Alba Iulia, ar fi fost agresată fizic de acesta.

Ulterior, bărbatul de 37 de ani ar fi distrus telefonul femeii, prin aceea că l-ar fi aruncat, spre un corp de mobilier.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Totodată, femeia a solicitat montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și distrugere.

