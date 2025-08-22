VIDEO: Laserul unui copil de cinci ani a perturbat aterizarea unui elicopter la Sibiu. Pilotul a anunțat poliția

Pilotul unui elicopter a întâmpinat greutăți la aterizare la Sibiu, după ce un copil de 5 ani a îndreptat un laser către cabină, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

”În urmă cu câteva zile, un fascicul laser îndreptat spre cabina pilotului a făcut dificilă aterizarea unui elicopter pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Pilotul a raportat problema întâmpinată controlorilor de trafic aerian, care au sesizat mai departe polițiștii sibieni.

La scurt timp, un echipaj din sistemul de ordine și siguranță publică a depistat sursa acestui fascicul: un copil de 5 ani care se juca cu un laser.

Copilul domiciliază în proximitatea Aeroportului Internațional Sibiu.

Cazul nu este singular, în sensul că piloții raportează incidente similare, cu lanterne sau alte tipuri de fascicul luminos îndreptate spre nave, care le obturează vizibilitatea” au transmis reprezentanții IPJ Sibiu, într-un comunicat de vineri.

Polițiștii sibieni fac un apel la responsabilitate din partea sibienilor care locuiesc în proximitatea Aeroportului, zonă din care mai ales copiii îndreaptă fascicule laser înspre cabinele piloților de aeronave.

De ce este periculos să îndrepți un fascicul laser către cockpit-ul unui avion? Ne oferă răspuns la această întrebare specialiștii în domeniu, controlorii de trafic aerian.

De ce să nu îndrepți laserul spre avioane și elicoptere: Precizările polițiștilor

În faza de aterizare și decolare, piloții au nevoie maximă de concentrare. Orice distragere a atenției, oricât de mică ar fi ea, poate pune în pericol sute de pasageri.

Aceste tipuri de lumini pot provoca orbire temporară, care efectiv „ia vederea” piloților în momentele critice are zborului.

Piloții pot pierde reperele vizuale dar și concentrarea pe instrumentele de la bord.

Și să nu uităm, orice fascicul care la sol pare mic și concentrat, pe măsură ce distanța creste, acesta se expandează (divergența): la câteva sute de metri, acest fascicul laser de dimensiune aparent mici, poate acoperi o zonă mare din parbrizul cockpit-ul-ului.

Iar astfel, piloții nu mai vad doar un punct mic, ci vor vedea că un nor orbitor de lumina, care le reduce capacitatea de a observa instrumentele de bord și reperele vizuale ale pistei.

Prin urmare, o astfel de „distragere” a atenției piloților poate provoca o tragedie!

Ce spune legislația în vigoare?

Art. 126 din Legea 21/2020 privind codul aerian, stipulează următoarele:

„Constituie contraveniții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni, următoarele fapte: (…)

h) lansarea de către o persoană fizică sau juridică, în spațiul aerian național, a unor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranța zborurilor aeronavelor, fără autorizația prevăzută la art. 16 alin. (1) sau utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave aflate într-una din fazele zborului sau către turnuri de control al traficului aerian, cu încălcarea restricțiilor stabilite conform art. 16 alin. (3). (..)”.

Potrivit art. 127 lit. b.), contravențiile prevăzute la lit. b), g)-j), n) şi ş)-v) din art. 126 sunt sancționate cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei.

Recomandări

Nu îndreptați niciodată lasere, lanterne sau alte surse de lumina puternică spre cer, către avioane și elicoptere!

Trebuie conștientizat că o astfel de acțiune, aparent banală, poate provoca un incident sau accident aviatic! Astăzi ești cu laserul în mana.

Dar mâine poți fi chiar tu pasager într-un avion! Gândește-te că acel gest banal poate pune în pericol propria ta viața, a familiei tale sau a prietenilor tăi!

Pentru ca întreaga comunitate să înțeleagă cât de periculos poate fi acest „joc”, piloții și controlorii de trafic aerian au făcut un experiment, au îndreptat un laser spre parbrizul cockpit-ul. Este evident cât de înșelătoare și periculoase sunt astfel de acțiuni.

Facem apel la responsabilitate și conștientizarea consecințelor unor acțiuni aparent inofensive!, au transmis polițiștii.

