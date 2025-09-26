Connect with us

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență din Alba, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă

acum 2 ore

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, prin UPU-SMURD Alba și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Alba au recepționat un lot de ambulanțe noi, de tip B, 4×4, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021–2027.

Investiția, realizată cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene, are ca obiectiv creșterea capacității de răspuns și îmbunătățirea serviciilor medicale de urgență și a primului ajutor calificat în județul Alba.

Noile ambulanțe sunt complet echipate pentru a face față celor mai diverse situații medicale, fiind dotate cu monitoare, defibrilatoare, sisteme de imobilizare și oxigen.

În plus, dispun de aparatură de resuscitare automată, un sprijin vital pentru echipajele aflate în misiuni critice.

Reprezentanții ISU Alba subliniază că aceste resurse vor contribui la creșterea calității intervențiilor și la îmbunătățirea actului medical în etapa pre-spitalicească.

Programul de Dezvoltare Durabilă 2021–2027 demonstrează că investițiile în infrastructura de urgență înseamnă, în primul rând, protejarea comunităților.

Foto: ISU Alba

