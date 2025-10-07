Connect with us

Eveniment

Amendă pentru complicele unui ”turc” care i-a furat banii unui bărbat din Aiud. Decizie în instanță la patru ani de la faptă

Publicat

acum 5 secunde

La mai bine de patru ani de la comiterea unui furt, un bărbat a fost condamnat la o amendă penală, pentru complicitate la furt. Judecătoria Aiud a decis că inculpatul, Cătălin S., din Popești Leordeni, este vinovat pentru că a dat o mână de ajutor într-un furt comis în data de 18 august 2021, pe raza Aiudului.

Deși au trecut mai bine de patru ani, o decizie în instanță a venit abia în data de 6 octombrie 2025.

Victimă a fost un bărbat care tocmai ce obținuse 3000 de lei din vânzarea de lapte.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 20.00, în Aiud, în zona Ocolului Silvic. Atunci o mașină cu numere de București a oprit, iar din autoturism au coborât doi bărbați.

Unul dintre ei, Cătălin S., l-a abordat pe un bărbat care se afla pe stradă. I-a spus că prietenul său este cetățean turc și că vrea să schimbe o sumă mai mare de euro, dar nu știe cum arată bancotele românești.

Atunci bărbatul abordat pe stradă a scos o sumă de 3000 de lei pentru a-i arăta banii românești. În fața instanței a spus că banii erau obținuți după ce tocmai vânduse o cantitate de lapte.

Când a scos banii ”cetățeanul turc” i-a tras din mână și a fugit înspre un magazin. Apoi complicele său s-a întors la mașină. La scurt timp s-au făcut nevăzuți.

Deși a fost identificat ca fiind implicat în furt, bărbatul din Popești Leordeni nu a comunicat foarte bine cu anchetatorii.

Totuși în 2024, magistrații din Aiud au decis să îl trimită în judecată. În data de 6 octombrie 2025, judecătorii l-au condamnat la o amendă penală în valoare de 7.500 de lei pentru complicitate la furt.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Amendă pentru complicele unui ”turc” care i-a furat banii unui bărbat din Aiud. Decizie în instanță la patru ani de la faptă
Evenimentacum O oră

Proiect pilot european de 1,5 milioane de euro pentru promovarea României prin Via Transilvanica. Anunțul lui Victor Negrescu
Tot înainte, cu roți ajutătoare care scârțâie
Contributorsacum O oră

OPINIE – Lucian Urcan: Tot înainte, cu roți ajutătoare care scârțâie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Administrațieacum 8 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată o stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, când plouă. De ce sunt nemulțumiți locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 10 ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 10 ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum o zi

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Evenimentacum 14 ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum o zi

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
laureati premiul nobel fizică
Actualitateacum 6 ore

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt cei trei câștigători și ce descoperire au făcut
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 8 ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
dr. holhos
Evenimentacum 8 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 4 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie