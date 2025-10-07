Amendă pentru complicele unui ”turc” care i-a furat banii unui bărbat din Aiud. Decizie în instanță la patru ani de la faptă

La mai bine de patru ani de la comiterea unui furt, un bărbat a fost condamnat la o amendă penală, pentru complicitate la furt. Judecătoria Aiud a decis că inculpatul, Cătălin S., din Popești Leordeni, este vinovat pentru că a dat o mână de ajutor într-un furt comis în data de 18 august 2021, pe raza Aiudului.

Deși au trecut mai bine de patru ani, o decizie în instanță a venit abia în data de 6 octombrie 2025.

Victimă a fost un bărbat care tocmai ce obținuse 3000 de lei din vânzarea de lapte.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 20.00, în Aiud, în zona Ocolului Silvic. Atunci o mașină cu numere de București a oprit, iar din autoturism au coborât doi bărbați.

Unul dintre ei, Cătălin S., l-a abordat pe un bărbat care se afla pe stradă. I-a spus că prietenul său este cetățean turc și că vrea să schimbe o sumă mai mare de euro, dar nu știe cum arată bancotele românești.

Atunci bărbatul abordat pe stradă a scos o sumă de 3000 de lei pentru a-i arăta banii românești. În fața instanței a spus că banii erau obținuți după ce tocmai vânduse o cantitate de lapte.

Când a scos banii ”cetățeanul turc” i-a tras din mână și a fugit înspre un magazin. Apoi complicele său s-a întors la mașină. La scurt timp s-au făcut nevăzuți.

Deși a fost identificat ca fiind implicat în furt, bărbatul din Popești Leordeni nu a comunicat foarte bine cu anchetatorii.

Totuși în 2024, magistrații din Aiud au decis să îl trimită în judecată. În data de 6 octombrie 2025, judecătorii l-au condamnat la o amendă penală în valoare de 7.500 de lei pentru complicitate la furt.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

