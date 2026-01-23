Connect with us

Amendă uriașă pe piața ochelarilor de lux. Ce a descoperit Consiliul Concurenței

Modificare la legea achizițiilor publice

Amendă uriașă pe piața ochelarilor de lux din România. Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro).

Motivul este participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.

Autoritatea de concurenţă a constatat că Thelios SpA, producător și distribuitor exclusiv al produselor de lux aparținând grupului LVMH (Louis Vuitton - Moët&Chandon - Hennessy) în România, și Shades Originators SRL, partener și comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online.

Cum a fost afectată concurența pe piață

Practic, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin intermediul magazinului online al retailerului Shades Originators SRL. În acest fel, a fost afectată concurența prin restricționarea vânzărilor online, transmite Consiliul Concurenței, într-un comunicat.

Shades Originators SRL a aplicat la politica de clemenţă şi a denunţat practicile anticoncurenţiale. Ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, mai precizează instituția.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Ultimele articole pe alba24
