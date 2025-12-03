Connect with us

Amenințat cu moartea pentru 15 lei: Un bărbat din Blaj, trimis în judecată pentru tâlhărie calificată. A vrut bani de băutură

acum 40 de secunde

Un bărbat din Blaj va ajunge în fața magistraților judecătoriei din oraș, după ce a tâlhărit un alt bărbat, pe o stradă din oraș. Dosarul pentru tâlhărie calificată a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară pe 27 noiembrie 2025. 

Inculpatul în cauză va fi judecat pentru tâlhărie calificată, după ce a prins un om de gât și l-a amenințat cu moartea dacă nu îi da banii. Totul pentru 15 lei. Mai pe scurt deorece nu mai avea bani de băutură s-a hotărât să apeleze la violență pentru a-i obține. 

Fapta s-a petrecut în urmă cu aproape un an, în data de 13 decembrie 2024. Atunci victima, un bărbat a plecat în jurul orei 18.00 de la o biserică din Blaj. A plecat alături de o persoană cunoscută, iar la un moment dat s-au desparțit, iar bărbatul s-a îndreptat spre casă.

Însă nu știa că în spatele lui se află un bărbat care are nevoie de bani de băutură. Când a ajuns în dreptul ușii locuinței sale, în jurul 18.30, a simțit că este tras de gât, în spate.

A amenințat cu moartea pentru 15 lei de băutură

Mai exact, agresorul a venit prin spatele său și cu mâna de gât şi l-a tras spre el. ”În același timp a început să îl ameninţe cu acte de violenţă si cu moartea, proferându-i expresia Te tai, Te omor! Dă banii!”. Atunci persoana vătămată a scos cu mâna dreapta din buzunarul pantalonilor suma de 15 lei, moment în care inculpatul a luat banii din mâna persoanei vătămate și a plecat”, au notat magistrații.

Victima a intrat în casă și a sunat un prieten, iar apoi au fost anunțate forțele de ordine. Agresorul a fost identificat.

În primă fază acesta a negat că l-a prins de gât și l-a amenințat cu moartea, însă tot momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere.

Drept urmare, apărarea acestuia nu a putut fi reținută de magistrați. Pentru fapta sa bărbatul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Blaj. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

 

