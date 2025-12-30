Connect with us

Eveniment

Vânzarea prin licitație a Casei de Cultură din Alba Iulia, suspendată în instanță. Ce instituție vrea să cumpere clădirea

casa de cultura a sindicatelor

Publicat

acum 58 de secunde

Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia este executată silit, clădirea a fost scoasă la licitație, iar o instituție din Alba are banii bugetați pentru a participa la licitație.

Informația legată de executarea silită a Casei de Cultură din Alba Iulia și scoaterea la licitație a clădirii a fost vehniculă de mai mult timp, dar a mers ”pe sub radar”.

Însă, marți, 30 decembrie 2025, într-o ședință de Consilu Local al Municipiului Alba Iulia, vânzarea clădirii prin licitație a fost pusă în discuție de consilierii locali chiar la sfârștiul ședinței de CL. Mai exact de la o discuție privind o spălătorie aflată în proximitatea clădirii s-a ajuns la vânzarea prin licitație a clădirii, chiar dacă executarea silită nu avea legătură cu proiectul de hotărâre de consiliu local care era dezbătut în acel moment.

Situația este mult mai complexă de atât. Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia este întradevăr executată silit și chiar un anunț de vânzare prin licitație publică a fost făcut public în luna octombrie.

Dar Asociatia Naționala a Caselor de Cultura ale Sindicatelor din Romania a contestat executarea silită în instanță. De asemenea au cerut suspendarea provizorie a executării silite, până la rezolvarea dosarului de fond.

Anunțul privind scoatere la licitatie a Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia

Într-o publicație imobiliară de vânzare publică din data de 6 octombrie, un birou de executor din București anunța că pe data de 11 noiembrie 2025 va fi scoasă la licitație Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia pentru suma de 21546000 ron.

Din câte se pare executarea silită a fost cerută de Cabinetul de Avocatură Manuela Sîrbu, iar debitor este CGM UGSR. Executarea silită este condusă de biroul executoresc Beja și Șchiopu.

Licitația suspendată la Judecătoria Sectorului 5

Însă, licitația a fost suspendată în instanță. Mai exact, Asociația Caselor de Cultură din România au cerut suspendarea provizorie a executării silite și implicit a licitației.

În data de 6 noiembrie 2025, cu câteva zile înainte de licitație, magistrații Judecătoriei Sectorului 5 au admis cererea de suspendare. Potivit motivării instanței disponibile pe rejust.ro, contestatorii ”au precizat că cererea de suspendare provizorie a executării silite este temeinică, vremelnică şi urgentă, având în vedere stadiul avansat al procedurii de executare silită imobiliară, existând riscul concret ca până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare să se vândă imobilul în discuţie”.

Mai pe scurt au cerut suspendarea provizorie până când dosarul de fond în care se contestă executarea silită va fi soluționat. Mai mult de atât, magistrații l-au amendat și cu 500 de lei pe executorul silit deoarece nu a răspuns instanței de judecată.

Cine vrea să cumpere clădirea Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia

Potrivit surselor alba24.ro, Consiliul Județean Alba este interesat să cumpere prin licitație Clădirea Casei de Cultură din Alba Iulia. Mai mult de atât a fost bugetată și o sumă: maxim 70% din prețul de pornire al licitației, sau prețul scăzut dacă la prima strigare nu sunt cumpărători interesați.

Însă acest lucru nu va mai fi posibil până când dosaul de fond privind contestarea executării silite nu va fi soluționată. Potrivit surselor alba24.ro ConsiliulJudețean are nevoie de sala pentru a putea continua proiectele artistice și implicit de a avea o sală de spectacole la dispoziție.

Mare parte dintre spectacolele bune din cadrul Festivalului de Teatru ”Povești” din Alba Iulia (festival subvenționat de Consiliul Județean Alba) au loc în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Un termen privind contestaţia la executare a fost fixat în data de 9 februarie 2026, pe rolul Judecătoriei Sectorului 5.

 

 

