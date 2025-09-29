Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat, pe raza județului Alba, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, respectiv a depistării infracționalității la regimul bunurilor contrafăcute.

Controalele au avut loc la finalul săptămânii trecute.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Alba, au fost verificați 48 de agenți economici.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 141.000 de lei.

Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune la Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

