Amenzi uriașe propuse pentru cei care hrănesc urșii sau se apropie intenționat de aceștia. Pot ajunge până la 60.000 de lei

Amenzi uriașe propuse pentru cei care hrănesc urșii sau se apropie intenționat de aceștia. Se pregătește o nouă lege care prevede amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii sau se apropie intenționat de aceștia, la o distanță mai mică de 50 de metri. Cei care nu respectă regulile riscă să scoată din buzunar între 10.000 și 60.000 de lei.

Un proiect de lege în acest sens interzice hrănirea urșilor, apropierea intenționată la o distanță mai mică de 50 de metri de aceștia și promovarea în mediul online sau în spațiul public a unor comportamente contrare interdicțiilor.

La începutul lunii septembrie, propunerea legislativă ce vizează modificarea și completarea OUG nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora a fost trimisă pentru un punct de vedere la Guvern.

Potrivit proiectui înregistrat la Senat, cetățenilor le va fi interzis să hrănească, ademenească sau să se apropie în mod intenționat, în scop recreativ, turistic, comercial ori de divertisment, de orice exemplar de urs brun aflat în libertate.

De asemenea, se va interzice apropierea voluntară la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de orice exemplar de urs brun aflat în libertate, cu excepţia cazurilor justificate de exercitarea atribuţiilor profesionale, respectiv: intervenţie de urgenţă, cercetare ştiinţifică autorizată, paza fondului cinegetic, activităţi ale salvamontului sau jandarmeriei montane.

Totodată, se va interzice și producerea, distribuirea sau promovarea, în mediul online, a materialelor vizuale sau postărilor care prezintă ori încurajează interacţiunea riscantă cu exemplarele de ursi bruni în habitatul lor natural.

Conform proiectului, va constitui contravenţie următoarele fapte săvârşite cu privire la exemplarele de urs brun aflat în libertate:

hrănirea deliberată;

apropierea intenţionată la o distanţă mai mică de 50 de metri;

ademenirea prin hrană, arome, deşeuri sau obiecte menite să atragă animalul;

promovarea în mediul online, mass-media sau în spaţiul public a unor comportamente contrare prevederilor privind interdicția interacţiunilor cu exemplarele de urs brun.

Nerespectarea legii se va sancționa cu:

amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoane fizice;

amendă de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice.

În cazul săvârşirii repetate a faptelor prevăzute, se va putea aplica sancţiunea interzicerii accesului în habitatul natural al speciei, pentru o perioadă de 12 luni.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va realiza de către:

Garda Naţională de Mediu;

ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române – structurile montane;

ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române;

Administraţiile ariilor naturale protejate şi rangerii acreditaţi, acolo unde este cazul.

Registru național pentru evidența incidentelor și sancțiunilor aplicate

Proiectul de lege va institui un Registru Naţional al lnteracţiunilor cu Fauna Sălbatică, administrat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în colaborare cu autorităţile competente, în care se vor înscrie următoarele:

incidentele cu fauna sălbatică raportate oficial;

sesizările însoţite de imagini doveditoare de la cetăţeni;

sancţiunile aplicate pentru încălcările constatate;

localizări geografice cu risc ridicat, în vederea stabilirii de măsuri prioritare.

Autorităţile locale din unităţile administrativ-teritoriale identificate ca zone cu risc crescut vor avea obligaţia:

de a instala panouri informative vizibile la intrările în pe trasee turistice, zone de camping sau localităţi adiacente habitatelor de urs brun;

de a colabora cu instituţiile prevăzute de lege pentru acţiuni de prevenţie, patrulare şi aplicare a legii.

Campanie publică de informare: „Ursul nu e jucărie – păstrează distanța, respectă natura”

Potrivit proiectului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va desfăşura anual o campanie publică de informare şi responsabilizare sub titlul „Ursul nu e jucărie – păstrează distanța, respectă natura”.

Aceasta se va derula prin mijloace de informare în masă, afişe rutiere şi colaborări cu unităţi de învăţământ preuniversitar, universitar, organizaţii neguvernamentale și operatori

turistici.

De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va colabora cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar în vederea realizării unui curriculum naţional pentru stoparea acţiunilor de interacțiune cu urșii, precum şi pentru organizarea de campanii de informare şi, după caz, programe de cercetare cu obiectivul de consolidare a comprehensiunii

publice asupra acestui fenomen.

