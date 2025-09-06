Connect with us

Amplasarea radarelor în perioada 6-7 septembrie 2025, pe drumurile din Alba

acum 27 de secunde

Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor supravegheate cu aparate radar, în acest weekend. 

Atenție, radarele vor fi amplasate atât în exteriorul localităților, cât și pe străzile interioare.

Amplasarea radarelor în perioada 6-7 septembrie 2025

  • Drumul Naţional 1- Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
  • Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
  • Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
  • Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud
  • Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Albac
  • Drumul Naţional 75 – Bistra – Lupşa- Baia de Arieș
  • Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
  • Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
  • Cugir – strada Victoriei
  • Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
