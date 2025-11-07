Connect with us

Economie

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Ce firme sunt vizate și de ce

Publicat

acum 5 secunde

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Sunt vizați în primul rând 80 de contribuabili cărora instituția le-a cerut date legate de nunțile, botezurile, majoratele sau diferitele evenimente corporate pe care le-au organizat și care nu s-au conformat. 

Campania de prevenție derulată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în rândul organizatorilor de evenimente a avut efecte vizibile asupra gradului de conformare voluntară, potrivit instituției.

După mesajul public transmis în vara acestui an, tot mai multe firme care dețin saloane și spații pentru evenimente au început să declare corect veniturile și obligațiile fiscale.

Conform datelor ANAF, în perioada iunie – septembrie 2025, sumele declarate la bugetul de stat au crescut cu 16,1%, impozitul pe profit declarat cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%.

De asemenea, valoarea TVA-ului declarat a fost mai mare cu 20,32% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Vezi și: ANAF cere informații despre nunți, botezuri, majorate și evenimente corporate, organizate între august și decembrie 2025

Reprezentanții ANAF apreciază contribuabilii care au înțeles importanța fiscalizării corecte, subliniind că aceste rezultate confirmă eficiența campaniilor de prevenție și colectare de date lansate în domeniul organizării de evenimente.

Totuși, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) va continua monitorizarea atentă a acestui sector, folosind informațiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura și RO e-case de marcat, precum și datele disponibile din surse publice. Analizele au arătat discrepanțe între fluxurile financiare estimate și veniturile declarate de unele companii, semnalând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri.

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie

Astfel, începând cu 10 noiembrie, DGAF va demara o nouă etapă de controale care vizează peste 80 de contribuabili care nu s-au conformat voluntar.

Verificările vor urmări, în special, emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

ANAF precizează că acțiunile de control nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanți, urmând să se desfășoare exclusiv în afara intervalelor orare alocate acestor evenimente.

Instituția avertizează că firmele care nu respectă legea vor suporta consecințele fiscale prevăzute, în timp ce contribuabilii corecți vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 5 secunde

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Ce firme sunt vizate și de ce
Evenimentacum 24 de minute

FOTO: Accident grav pe DN7 Valea Oltului. Mai multe persoane au fost rănite, după ce o mașină a intrat într-un parapet
anunt primaria aiud comunicat
Actualitateacum 40 de minute

Primăria Aiud: întâlnire cu proprietari de terenuri din Aiudul de Sus, pentru lucrări de cadastru
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de ore

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 23 de ore

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 secunde

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Ce firme sunt vizate și de ce
Economieacum 4 ore

Cupru Min Abrud, a cincea oară pe locul 1 în topul național al firmelor, la categoria Industrie – Întreprinderi mari
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

LIVE-VIDEO Congres PSD: se alege noua conducere și se modifică statutul. Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Evenimentacum o zi

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 5 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia aniversează 137 de ani de la înființare. Intrare liberă pentru vizitatori, în 9 noiembrie
Evenimentacum 3 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Concediile medicale au scăzut cu aproape 30%. Câți bani s-au economisit la stat. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum 20 de ore

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 6 ore

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Educatie