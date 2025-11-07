ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Ce firme sunt vizate și de ce

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Sunt vizați în primul rând 80 de contribuabili cărora instituția le-a cerut date legate de nunțile, botezurile, majoratele sau diferitele evenimente corporate pe care le-au organizat și care nu s-au conformat.

Campania de prevenție derulată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în rândul organizatorilor de evenimente a avut efecte vizibile asupra gradului de conformare voluntară, potrivit instituției.

După mesajul public transmis în vara acestui an, tot mai multe firme care dețin saloane și spații pentru evenimente au început să declare corect veniturile și obligațiile fiscale.

Conform datelor ANAF, în perioada iunie – septembrie 2025, sumele declarate la bugetul de stat au crescut cu 16,1%, impozitul pe profit declarat cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%.

De asemenea, valoarea TVA-ului declarat a fost mai mare cu 20,32% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Reprezentanții ANAF apreciază contribuabilii care au înțeles importanța fiscalizării corecte, subliniind că aceste rezultate confirmă eficiența campaniilor de prevenție și colectare de date lansate în domeniul organizării de evenimente.

Totuși, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) va continua monitorizarea atentă a acestui sector, folosind informațiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura și RO e-case de marcat, precum și datele disponibile din surse publice. Analizele au arătat discrepanțe între fluxurile financiare estimate și veniturile declarate de unele companii, semnalând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri.

Astfel, începând cu 10 noiembrie, DGAF va demara o nouă etapă de controale care vizează peste 80 de contribuabili care nu s-au conformat voluntar.

Verificările vor urmări, în special, emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

ANAF precizează că acțiunile de control nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanți, urmând să se desfășoare exclusiv în afara intervalelor orare alocate acestor evenimente.

Instituția avertizează că firmele care nu respectă legea vor suporta consecințele fiscale prevăzute, în timp ce contribuabilii corecți vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil.

