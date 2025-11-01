ANAF vinde mașini, tractoare și ambarcațiuni confiscate, cu prețuri între 200 și 126.000 de euro. Licitațiile din noiembrie

ANAF vinde mașini, tractoare și ambarcațiuni confiscate. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează, pe parcursul lunii noiembrie, o serie de licitații publice pentru vânzarea vehiculelor confiscate sau sechestrate, cu prețuri de pornire variind de la câteva mii de lei până la sute de mii de lei.

Oferta ANAF include autoturisme, autoutilitare, autotractoare, tractoare agricole și ambarcațiuni.

4 noiembrie

DGRFP Galaţi, prin intermediul AJFP Tulcea organizează în data de 4 noiembrie 2025, ora 10.00, în localitatea Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis, cam. 114, licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Ambarcaţiune Finmaster Pilot 8.2, motor Yanaga LF, culoare albă, putere 400 CP, an fabricaţie 2022, nr. înmatriculare 2305, nu prezintă uzură, bun funcţional cu certificate valabile – preţ de pornire 644.691 lei, cu TVA inclus

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul instituției sau la numărul de telefon 0240.502734.

AJFP Tulcea organizează în data de 4 noiembrie 2025, ora 13:00, în localitatea Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis, cam. 115, licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism Nissan Navara D40, culoare albastră, an fabricaţie 2005, combustibil diesel, serie şasiu VSKCVND40U0034796, nr. înmatriculare, cutie de viteză manuală, stare tehnica slabă – preţ de pornire 15.298 lei, cu TVA inclus

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul instituției sau la numărul de telefon 0240.502751.

6 noiembrie

AJFP Constanța organizează în data de 6 noiembrie, ora 13.00, în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 312A, etaj 4, cam. 407, licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Scania R480 LA4X2MNA , serie șasiu VLUR4X20009128567, înmatriculat, an fabricaţie 2009, stare bună, semne particulare – BC autotractor, nr. km 870.911, verificată în mers, masă max. aut. 44.000 kg, tracţiune spate – preţ de pornire 33.296 lei, fără TVA

, serie șasiu VLUR4X20009128567, înmatriculat, an fabricaţie 2009, stare bună, semne particulare – BC autotractor, nr. km 870.911, verificată în mers, masă max. aut. 44.000 kg, tracţiune spate – preţ de pornire 33.296 lei, fără TVA Scania R420 LA4X2MNA, seria şasiu XLER4X20005136551, înmatriculat, an fabricaţie 2005, stare bună, semne particulare – BC autotractor, nr. km 934.281, tracţiune spate, masa max. aut. 37.200 kg – preţ de pornire 18.635 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0241.617791.

DGRFP Cluj-Napoca, AJFP Cluj, prin UFM Dej organizează în data de 6 noiembrie, ora 12:00, în localitatea Dej, str. M. Eminescu, nr. 2, cam. 29, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism BMW 320D Cabrio , an fabricație 2011, diesel, capacitate cilindrică 1995 cmc, înmatriculat – preț de pornire 38.475 lei, fără TVA

, an fabricație 2011, diesel, capacitate cilindrică 1995 cmc, înmatriculat – preț de pornire 38.475 lei, fără TVA Autoturism Mazda 6, an fabricație 2016, diesel, capacitate cilindrică 2.191 cmc, înmatriculat – preț de pornire 50.025 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0264.216230.

DGRFP Timișoara, prin AJFP Hunedoara organizează în data de 6 noiembrie, ora 11:00, în localitatea Deva, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Tractor John Deere 8370R – preț de pornire 543.320 lei, fără TVA

– preț de pornire 543.320 lei, fără TVA Tractor John Deere 6175M – preț de pornire 379.950 lei, fără TVA

12 noiembrie

DGRFP Iași prin AJFP Neamț organizează în data de 12 noiembrie, ora 12:00, în localitatea Piatra Neamț, bld. Traian, nr. 19 bis, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, an fabricaţie 2013, capacitate cilindrică 2143 cm3, putere 95 Kw, norma de poluare Euro 5, cutie viteze manuală, combustibil motorină, nr. locuri 7, stare generală: bună cu mici degradări – preț de pornire 36.023 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0233.207630/4510.

DGRFP Iași, AJFP Neamț organizează în data de 12 noiembrie, ora 11:00, la sediul din Piatra Neamț, bld. Traian, nr. 18 bis, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism KIA Sorento, an fabricaţie 2005, serie șasiu KNEJC521855432062, înmatriculat, autoturism nefuncțional – preț de pornire 5.210 lei, fără TVA

DGRFP Timișoara, prin intermediul AJFP Timiș organizează în data de 17 noiembrie, ora 14:00, în localitatea Timişoara, strada Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism Volkswagen Passat, înmatriculat, serie şasiu: WVWZZZ3BZ1E038741, capacitate cilindrică 1.896 cmc, an fabricaţie 2001, culoare albastru, combustibil motorină, număr de locuri 5 – preț de pornire 4.664 lei, fără TVA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256200035.

DGRFP Timișoara, prin intermediul AJFP Timiș organizează în data de 17 noiembrie, ora 14:00, în localitatea Timișoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 9 B, Amfiteatru, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism Ford Transit , culoare gri, an fabricație 2001, combustibil diesel, serie șasiu WF0VXXGBFV1K62731, înmatriculat – preţ de pornire 1.755 lei fără TVA

, culoare gri, an fabricație 2001, combustibil diesel, serie șasiu WF0VXXGBFV1K62731, înmatriculat – preţ de pornire 1.755 lei fără TVA Autoutilitară Volkswagen Transporter 70X02D , culoare verde, an fabricatie 1998, combustibil diesel, serie șasiu WV1ZZZ70ZWH041009, înmatriculat – preţ de pornire 14.700 lei fără TVA

, culoare verde, an fabricatie 1998, combustibil diesel, serie șasiu WV1ZZZ70ZWH041009, înmatriculat – preţ de pornire 14.700 lei fără TVA Autoturism Ford Focus C-MAX, culoare gri, an fabricație 2006, combustibil diesel, serie șasiu WF0MXXGCDM6Y34885, înmatriculat – preţ de pornire 5.400 lei, fără TVA

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256.259410.

18 noiembrie

DGRFP Iași, AJFP Neamț, prin UFM Roman organizează în data de 18 noiembrie, ora 11:00, în localitatea Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, jud. Neamț, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism Audi Q5 3.0 TDI Quattro, capacitate cilindrică 2967 cmc, putere 176 kw, serie şasiu WAUZZZ8RXCA109808, an fabricaţie 2012, înmatriculat, preţ pornire licitaţie 28.200 lei, fără TVA.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0740.286577.

DGRFP Ploiești prin AJFP Călărași organizează în data de 18 noiembrie, ora 11:00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism Citroen C4 Space Tourer , înmatriculat, capacitate cilindrică 1997 cmc, serie motor VF73EEHYRJJ856511, an fabricație 2018 – preț de pornire 32.625 lei

, înmatriculat, capacitate cilindrică 1997 cmc, serie motor VF73EEHYRJJ856511, an fabricație 2018 – preț de pornire 32.625 lei Ambarcaţiune sport și agrement 20-50 CP Fletcher, SM 1C2285491, an fabricație 2011 – preț de pornire 24.325 lei

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0242.314350/148.

19 noiembrie

DGRFP Timișoara, prin intermediul AJFP Timiș organizează în data de 19 noiembrie, ora 14:00, în localitatea Timișoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 9 B, Amfiteatru, licitaţia pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoutilitară Fiat Doblo, camionetă, 2 uși, 2 locuri, an fabricație 2020, diesel, putere 105 CP, serie șasiu ZFA26300006R56714, înmatriculat – preț de pornire 28.846 lei, fără TVA

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256.259410.

DGRFP Timișoara, AJFP Timiș, prin intermediul UFM Lugoj organizează în data de 19 noiembrie, ora 11:00, în Lugoj, str Al. Astalas, nr. 1-3, etaj 2, cam 227, licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoutilitară MAN , an fabricație 2008, culoare alb, motorină, înmatriculat, serie sasiu WMA18XZZ78W121661 – preț de pornire 45.706 lei

, an fabricație 2008, culoare alb, motorină, înmatriculat, serie sasiu WMA18XZZ78W121661 – preț de pornire 45.706 lei Autoutilitară Mercedez Benz 952 , an fabricație 1998, culoare verde, motorină, înmatriculat – preț de pornire 60.597 lei

, an fabricație 1998, culoare verde, motorină, înmatriculat – preț de pornire 60.597 lei Autoutilitară autotractor MAN TGA 18,430 4X2BLS, an fabricație 2004, culoare galben-gri, motorină, înmatriculat – preț de pornire 39.225 lei

TGA 18,430 4X2BLS, an fabricație 2004, culoare galben-gri, motorină, înmatriculat – preț de pornire 39.225 lei Autoutilitară Volkswagen Crafter , an fabricație 2008, culoare negru, motorină, înmatriculat, serie șasiu WV1ZZZ2EZ96023344 – preț de pornire 30.972 lei

, an fabricație 2008, culoare negru, motorină, înmatriculat, serie șasiu WV1ZZZ2EZ96023344 – preț de pornire 30.972 lei Autoturism Citroen C4 Picasso , an fabricație 2007, culoare gri, motorină, înmatriculat, serie șasiu VF7UA9HZH45042063 – preț de pornire 7.715 lei

, an fabricație 2007, culoare gri, motorină, înmatriculat, serie șasiu VF7UA9HZH45042063 – preț de pornire 7.715 lei Autoutilitară Volswagen Crafter 2EF, an fabricație 2008, culoare gri, motorină, înmatriculat, serie șasiu WV1ZZZ2EZ86042233 – preț de pornire 23.698 lei

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256.351673.

20 noiembrie

DGRFP Timişoara prin intermediul AJFP Timiş organizează în data de 20 noiembrie, ora 14:00, în localitatea Timişoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 9 B, Amfiteatru, licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoturism Volkswagen Passat , berlină, an fabricație 2005, combustibil diesel, serie șasiu WVWZZZ3BZE106266, înmatriculat, cutie viteze manuală – preţ de pornire 6.896 lei, fără TVA

, berlină, an fabricație 2005, combustibil diesel, serie șasiu WVWZZZ3BZE106266, înmatriculat, cutie viteze manuală – preţ de pornire 6.896 lei, fără TVA Autoutilitară Ford Transit, an fabricație 2002, combustibil diesel, serie șasiu WF0VXXGBFV2Y81500, înmatriculat, cutie viteze manuală – preţ de pornire 1.027 lei, fără TVA

Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției sau la numărul de telefon 0256.259410.

26 noiembrie

AJFP Timiș, prin intermediul UFM Lugoj organizează în data de 26 noiembrie, ora 11:00, în localitatea Lugoj, str. Al. Astalas, nr. 1-3, cam. 227, o licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Autoutilitară Iveco Daily 29L13 , culoare alb gri, caroserie deschisă, 2 uși, 3 locuri, an fabricație 2006, rulaj 329.390 km, combustibil motorină, putere: 92 CP, capacitate cilindrică 2800 CMC, serie șasiu ZCFC2990005587263, înmatriculată – preț de pornire 13.455 lei, fără TVA

, culoare alb gri, caroserie deschisă, 2 uși, 3 locuri, an fabricație 2006, rulaj 329.390 km, combustibil motorină, putere: 92 CP, capacitate cilindrică 2800 CMC, serie șasiu ZCFC2990005587263, înmatriculată – preț de pornire 13.455 lei, fără TVA Autoturism Skoda Octavia, culoare maro, an fabricație 2008, rulaj 347.396 km, combustibil diesel, putere 103 CP, capacitate cilindrică 1968 CMC, serie șasiu TMBKE21Z788032945, înmatriculată – preț de pornire 5.810 lei, fără TVA

