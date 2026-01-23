Anchetatorii din Alba Iulia au cercetat furtul unei napolitane în valoare de aproape șapte lei, dintr-un magazin. Decizie în dosar

Un dosar cu un prejudiciu de 6, 55 lei, adică aproape 7 lei s-a aflat pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

În data de 20 ianuarie 2026 magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o decizie în dosar.

Mai exact este vorba despre un furt banal petrecut într-un magazin, de pe raza unei localități din județul Alba. Suspectul din dosar este un bărbat din județul Argeș care în data de 16 august 2025 a furat o napolitană din magazinul cu pricina.

În motivarea instanței din data de 20 ianuarie 2026 stă scris faptul că: ”suspectul a sustras din incinta magazinului o napolitană Gulon zero sugar în valoare de 6,55 lei. Prin ordonanța s-a dispus începerea urmăriri penale in rem pentru infracțiunea de furt. Prin ordonanță s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul (...) Acesta nu prezintă antecedente penale, iar bunul a fost recuperat în totalitate” se arată în documentul citat.

Mai exact pentru furtul unei napolitane în valoare de aproape 7 lei a fost făcută o anchetă, au fost scrise documente și a fost deschis un dosar penal.

Însă, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au considerat că fapta este una minoră, iar prejudiciul și acela extrem de scăzut nu sunt elemente pentru a continua dosarul.

Mai pe scurt continuarea dosarului ar costa mult prea mult în raport cu prejudiciul cauzat. Drept urmare procurorii au cerut renunțarea la urmărirea penală. Magistrații instanței au admis cererea și au închis dosarul. Bărbatul în cauză a scăpat de acuzații, iar dosarul a fost închis definitiv.

