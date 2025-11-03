Andreea Oprean, de la Oprean SRL Sebeș, nominalizată la titlul „Femeia Anului în Transporturi 2025”. Cum o poți vota

Andreea Oprean, director general al companiei de transport Oprean SRL Sebeș, se numără printre cele șase femei din România nominalizate de revista Tranzit pentru titlul „Femeia Anului în Transporturi 2025”. Distincția recunoaște performanța, inovația și implicarea în dezvoltarea industriei transporturilor și logisticii.

Șase femei remarcabile în competiția ”Femeia Anului în Transporturi 2025”

Anul acesta șase candidate cu realizări notabile în domeniul transporturilor, logisticii și industriei auto:

Andreea Oprean – Oprean SRL Sebeș

Raluca Nagl – Ost Transport

Carmen Usatenco – Routier European Transport

Dana Dumitru – Hermes Forwards

Elena Claudia Iordache – MHS Truck & Bus

Claudia Barbu – specialist în marketing și comunicare în transporturi

Publicul are ocazia să contribuie la alegerea câștigătoarei, oferind un vot online candidatei preferate.

Andreea Oprean – de la dispecer la director general

La doar 33 de ani, Andreea Oprean conduce una dintre cele mai solide companii de transport din Transilvania, fondată de tatăl său, Ioan Oprean, cu peste 100 de camioane în flotă. Ea a crescut în spiritul afacerii de familie și, încă din 2014, a lucrat în companie, mai întâi ca dispecer, apoi în contabilitate și vânzări.

Andreea s-a impus într-un domeniu considerat mult timp exclusiv masculin, aducând un suflu nou în management și consolidând reputația firmei la nivel național.

Din 2022, ocupă poziția de director general al Oprean SRL, perioadă în care compania a înregistrat o creștere constantă:

2022: +17 milioane lei față de anul precedent

2023: cifră de afaceri 87,3 milioane lei

2024: 92,2 milioane lei, cu profit net de 5,16 milioane lei

Sub conducerea ei, compania s-a modernizat, a investit în digitalizare, prezență online, participare la târguri internaționale și a introdus instrumente bazate pe Inteligență Artificială în contabilitate, marketing și dispecerat.

O nouă generație care rămâne acasă și dezvoltă Sebeșul

Impresionant este faptul că toți cei trei copii ai familiei Oprean au ales să rămână în Sebeș și să ducă mai departe afacerile începute de tatăl lor.

Anamaria Oprean conduce compania Grosse Vehne Oprean SRL, parteneriat româno-german în logistică.

Andrei Oprean gestionează activitatea dealerului Mercedes-Benz din Râmnicu Vâlcea.

Andreea Oprean, fiica mijlocie, coordonează operațiunile de transport intern și internațional ale Oprean SRL.

Cum o poți vota ”Femeia Anului în Transporturi” pe Andreea Oprean

Fiecare cititor poate participa la selecția câștigătoarei completând formularul online disponibil în linkul de mai jos

Pentru a-ți exprima votul:

Accesează linkul: AICI.

Completează datele solicitate (nume, e-mail, companie – dacă este cazul).

Selectează „ Andreea Oprean (Oprean SRL) ” ca preferință.

” ca preferință. Trimite formularul.

Votul publicului are o pondere de 50% în decizia finală, restul fiind stabilit de un juriu format din personalități ale lumii transporturilor, precum Cristina Chiriac (CONAF), Marius Ghenea, Ec. Iancu Guda și Marilena Matei, fondatoarea revistei Tranzit.

