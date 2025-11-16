Connect with us

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ. Calendarul concursurilor, condiții pentru candidați

Publicat

acum 13 secunde

Angajări la stat în Alba: în perioada noiembrie-decembrie 2025 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

  • mașinist la mașini pentru terasamente – Serviciul Atelier Mecanic- Formația Mecanici Utilaje

Condiții: studii medii/ 10 clase + școală profesională; calificare mașinist la mașini pentru terasamente

Termen pentru înscrieri: 2 decembrie

Concurs: 9 decembrie – proba practică; 15 decembrie – interviu

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  • medic specialist UPU (2 posturi)

Condiții: diplomă licență medicină; certificat medic specialist medicină de urgență; stagiu rezidențiat terminat

  • medic rezident an V – UPU

Condiții: diplomă licență medicină; adeverință confirmare medic rezident ultimul an confirmat specialitate medicină de urgență

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă; 10 decembrie – proba practică

  • medic specialist ATI – UPU

Condiții: diplomă licență medicină; certificat medic specialist ATI; stagiu rezidențiat terminat

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – proba practică

  • medic specialist medicină internă

Condiții: diplomă licență medicină; certificat medic specialist medicină internă; stagiu rezidențiat terminat

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 15 decembrie – proba practică

  • medic specialist pediatrie

Condiții: diplomă licență medicină, certificat medic specialist pediatrie, stagiu rezidențiat terminat

Termen pentru înscrieri: 19 noiembrie

Concurs: 4 decembrie – proba scrisă; 9 decembrie – proba practică

  • medic specialist biochimie medicală – Laborator analize medicale- Compartiment imunoserologie, contagioase și planificare familial

Condiții: diplomă licență specialitate; examen grad specialist biochimie medicală; 4 ani vechime sector sanitar

Termen pentru înscrieri: 21 noiembrie

Concurs: 9 decembrie –proba scrisă; 12 decembrie –proba practică

  • medic rezident an V hematologie

Condiții: diplomă licență medicină; adeverință confirmare medic rezident ultimul an, specialitatea hematologie

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – proba practică

  • medic rezident an V anatomie patologică

Condiții: diplomă licență medicină; adeverință confirmare medic rezident ultimul an, specialitatea anatomie patologică

Termen pentru înscrieri: 21 noiembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă; 10 decembrie – proba practică

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  • fiziokinetoterapeut debutant (2 posturi: 1 la Secția recuperare, medicină fizică și balneologie; 1 la Compartiment recuperare neurologică)

Condiții: diplomă de licență în specialitate; autorizație de liberă practică; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 2 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – proba practică; 12 decembrie – interviu

  • asistent medical generalist – Secția gastroenterologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

  • asistent medical debutant generalist – Serviciul Județean de Medicină Legală Alba

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; fără vechime; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

  • asistent medical debutant generalist – Bloc operator chirurgie generală

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; fără vechime; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

  • asistent medical principal generalist – Compartiment Spitalizare de zi

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obţinerea gradului principal; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

  • asistent medical generalist – Compartiment Spitalizare de zi

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 28 noiembrie – proba scrisă; 5 decembrie – proba practică; 5 decembrie (interviu pentru asistent medical debutant SJML)/ 11 decembrie pentru restul

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  • infirmieră (2 posturi – 1 la secția Oncologie medicală, 1 la Secția Chirurgie)

Condiții: cel puțin școală generală, curs infirmiere, 6 luni vechime în activitate

  • brancardier

Condiții: cel puțin școală generală; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 9 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia

  • secretar șef

Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune etc; vechime în muncă minimum 2 ani

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 25 noiembrie – proba scrisă; 26 noiembrie – interviu; 27 noiembrie – proba practică

Detalii la telefon 0258835093

Inspectoratul Școlar Județean Alba

  • auditor IA

Condiții: studii superioare cu diplomă licență/echivalentă; vechime în specialitatea studiilor cel puțin 10 ani

Termen pentru înscrieri: 25 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – interviu

Casa Corpului Didactic Alba

  • administrator patrimoniu

Condiții: studii similare pentru funcția de economic, inginer/subinginer; cel puțin 5 ani experiență în gestiune/contabilitate; vechime cel puțin 10 ani

Termen pentru înscrieri: 2 decembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia

  • lenjereasă

Condiții: studii generale, vechime în muncă 2 ani; certificat curs croitorie

Termen pentru înscrieri: 27 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba practică; 16 decembrie – interviu

Detalii pe email gpp12.alba@isjalba.ro

Angajări la stat. Aiud

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

  • infirmieră
  • îngrijitor curățenie

Condiții: cel puțin școală generală; curs infirimere, cel puțin 6 luni vechime – pentru posturi de infirmieră

Termen pentru înscrieri: 26 noiembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă; 11 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258861302, int 120

Primăria Municipiului Aiud

  • asistent social debutant

Condiții: studii universitare cu licență în domeniul asistență socială; aviz exercitare profesie asistent social; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 24 noiembrie

Concurs: 2 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – interviu

Detalii la telefon0258 861310 interior 1013

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

  • medic medicină laborator

Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat medicină laborator, certificat membru Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs  26 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba clinică/practică

  • medic medicină laborator

Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat specialitatea medicină laborator; certificat membru Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 26 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie –proba practică

Detalii la telefon 0258710941, interior 197

Angajări la stat. Câmpeni

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

  • economist debutant (2 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/ licențiat în științe economice în domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune; cunoștințe operare PC- nivel avansat (dovedite cu diplomă); nu se solicită vechime în muncă.

Termen pentru înscrieri: 28 noiembrie

Concurs: 9 decembrie – proba scrisă; 12 decembrie proba practică; 17 decembrie – interviu

  • muncitor calificat – electrician debutant

Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare în meseria de electrician; nu se solicită necesită vechime în muncă

Termen pentru înscrieri: 27 noiembrie

Detalii la telefon 0258771582

Angajări la stat. Cugir

Spitalul orășenesc Cugir

  • statistician medical

Condiții: studii medii cu diplomă bacalaureat, vechime 6 luni

Termen pentru înscrieri: 19 noiembrie

Concurs: 27 noiembrie – proba scrisă; 4 decembrie – interviu

Detalii pe email: spitalcugir@yahoo.com

Colegiul Național ”David Prodan” Cugir

  • spălătoreasă (1/2 normă)

Condiții: cel puțin școală gimnazială; curs igienă

Termen pentru înscrieri: 24 noiembrie

Concurs: 2 decembrie – proba scrisă; 4 decembrie – proba practică; 5 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258-751075

Angajări la stat. Alte localități

Primăria comunei Unirea

  • asistent medical comunitar

Condiții: studii liceu sanitar, diplomă bacalaureat, vechime cel puțin 1 an

Termen pentru înscrieri: 19 noiembrie

Concurs: 27 noiembrie – proba scrisă; 4 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258876101

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  • cunoaște limba română, scris și vorbit
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • are capacitate deplină de exercițiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
