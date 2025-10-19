Administrație
Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ. Care sunt condițiile de participare la concurs
Angajări la stat în Alba: mai multe posturi vacante în instituții publice din județ sunt scoase la concurs. În următoarea perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea acestora.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie”
- spălătoreasă, lenjereasă
Condiții: minim școală profesională sau învățământ liceal/profesional finalizat cu diplomă; curs de igienă valabil
Termen pentru înscrieri: 23 octombrie
Concurs: 28 octombrie – proba scrisă; 30 octombrie – proba practică; 31 octombrie – interviu
Detalii la telefon 0258811820
Angajări la stat. Sebeș
Administrarea Patrimoniului Sebeș
- inspector de specialitate IA
Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență – științe economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani
Termen pentru înscrieri: 27 octombrie
Concurs: 3 noiembrie – proba scrisă; 6 noiembrie – interviu
Detalii la telefon 0258730148
Spitalul Municipal Sebeș
- medic specialist gastroenterologie (post vacant temporar)
Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist gastroenterologie
Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie
Concurs: 12 noiembrie – proba scrisă; 14 noiembrie – proba clinică/practică
Detalii la telefon 0258731712
Angajări la stat. Blaj
Spitalul Municipal Blaj
- medic radiologie și imagistică medicală
Condiții: studii superioare – diplomă licență, certificat medic confirmat raiologie și imagistică medicală
Termen pentru înscrieri: 31 octombrie
Concurs: 10 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – proba clinică/practică
- medic rezident ultimul an – Pediatrie
Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat în specialitatea pediatrie
Termen pentru înscrieri: 24 octombrie
Concurs: 31 octombrie – proba scrisă; 5 noiembrie – proba clinică/ practică
Detalii la telefon 0258710941
Angajări la stat. Aiud
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
- asistent medical șef
Condiții: studii medii – diplomă de bacalaureat, școală sanitară sau echivalare; asistent medical principal/ cel puțin 5 ani asistent medical
Termen pentru înscrieri: 22 octombrie
Concurs: 30 octombrie –proba scrisă; 5 noiembrie – interviu
Detalii la telefon 0258861302, int. 120
Spitalul Municipal Aiud
- medic specialist gastroenterologie
Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist gastroenterologie
Termen pentru înscrieri: 21 octombrie
Concurs: 29 octombrie –proba scrisă; 3 noiembrie – interviu, proba practică
Detalii la telefon 0258861816 / int.192
Administrația Patrimoniului Local Aiud
- muncitor calificat I – Compartiment iluminat public
Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională, profil electrotehnic; cel puțin 5 ani vechime în meseria de electrician; certificat/atestat/diplomă calificare electrician
Termen pentru înscrieri: 20 octombrie
Concurs: 28 octombrie – proba scrisă; 3 noiembrie – interviu
Detalii la telefon 0258/861593
Angajări la stat. Cugir
Spitalul Orășenesc Cugir
- medic specialist urologie
Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist urologie
Termen pentru înscrieri: 24 octombrie
Concurs: 31 octombrie – proba scrisă; 5 noiembrie – proba clinică
- asistent medical generalist debutant – Secția Chirurgie generală – Sterilizare
Condiții: studii postliceale sanitare, diplomă de absolvire; asistent medical generalist cu curs de sterilizare
Termen pentru înscrieri: 21 octombrie
Concurs: 27 octombrie – proba scrisă; 31 octombrie – proba practică; 5 noiembrie – interviu
Detalii la telefon 0786225608
Fabrica de Arme Cugir SA
- director economic
Condiții: stuii universitare absolvite cu diplomă licență, domeniul economic; experiență profesională de minim 10 ani din care 5 ani în entități cu minimum 20 de angajați; experiență cel puțin 5 ani în post de director economic/financiar, contabil șef, șef serviciu financiar-contabil sau similar, în activitate conducere autorități publice sau firme
Termen pentru înscrieri: 3 noiembrie
Concurs: candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia vor fi anunţate personal fiecărui candidat.
Detalii la telefon 0799.358.582
Angajări la stat. Ocna Mureș
Unitatea medico-socială Ocna Mureș
- magaziner
Termen pentru înscrieri: 22 octombrie
Concurs: 29 octombrie – proba scrisă; interviul – ulterior
Detalii la telefon: 0258870441
Angajări la stat. Alte localități
Școala Gimnazială Drașov
- îngrijitor
Condiții: studii medii
Termen pentru înscrieri: 28 octombrie
Concurs: 30 octombrie – proba scrisă; 3 noiembrie – proba practică
Detalii la telefon 0258764020
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
