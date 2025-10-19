Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ. Care sunt condițiile de participare la concurs

Angajări la stat în Alba: mai multe posturi vacante în instituții publice din județ sunt scoase la concurs. În următoarea perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea acestora.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie”

spălătoreasă, lenjereasă

Condiții: minim școală profesională sau învățământ liceal/profesional finalizat cu diplomă; curs de igienă valabil

Termen pentru înscrieri: 23 octombrie

Concurs: 28 octombrie – proba scrisă; 30 octombrie – proba practică; 31 octombrie – interviu

Detalii la telefon 0258811820

Angajări la stat. Sebeș

Administrarea Patrimoniului Sebeș

inspector de specialitate IA

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență – științe economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani

Termen pentru înscrieri: 27 octombrie

Concurs: 3 noiembrie – proba scrisă; 6 noiembrie – interviu

Detalii la telefon 0258730148

Spitalul Municipal Sebeș

medic specialist gastroenterologie (post vacant temporar)

Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist gastroenterologie

Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie

Concurs: 12 noiembrie – proba scrisă; 14 noiembrie – proba clinică/practică

Detalii la telefon 0258731712

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

medic radiologie și imagistică medicală

Condiții: studii superioare – diplomă licență, certificat medic confirmat raiologie și imagistică medicală

Termen pentru înscrieri: 31 octombrie

Concurs: 10 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – proba clinică/practică

medic rezident ultimul an – Pediatrie

Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat în specialitatea pediatrie

Termen pentru înscrieri: 24 octombrie

Concurs: 31 octombrie – proba scrisă; 5 noiembrie – proba clinică/ practică

Detalii la telefon 0258710941

Angajări la stat. Aiud

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

asistent medical șef

Condiții: studii medii – diplomă de bacalaureat, școală sanitară sau echivalare; asistent medical principal/ cel puțin 5 ani asistent medical

Termen pentru înscrieri: 22 octombrie

Concurs: 30 octombrie –proba scrisă; 5 noiembrie – interviu

Detalii la telefon 0258861302, int. 120

Spitalul Municipal Aiud

medic specialist gastroenterologie

Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist gastroenterologie

Termen pentru înscrieri: 21 octombrie

Concurs: 29 octombrie –proba scrisă; 3 noiembrie – interviu, proba practică

Detalii la telefon 0258861816 / int.192

Administrația Patrimoniului Local Aiud

muncitor calificat I – Compartiment iluminat public

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională, profil electrotehnic; cel puțin 5 ani vechime în meseria de electrician; certificat/atestat/diplomă calificare electrician

Termen pentru înscrieri: 20 octombrie

Concurs: 28 octombrie – proba scrisă; 3 noiembrie – interviu

Detalii la telefon 0258/861593

Angajări la stat. Cugir

Spitalul Orășenesc Cugir

medic specialist urologie

Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist urologie

Termen pentru înscrieri: 24 octombrie

Concurs: 31 octombrie – proba scrisă; 5 noiembrie – proba clinică

asistent medical generalist debutant – Secția Chirurgie generală – Sterilizare

Condiții: studii postliceale sanitare, diplomă de absolvire; asistent medical generalist cu curs de sterilizare

Termen pentru înscrieri: 21 octombrie

Concurs: 27 octombrie – proba scrisă; 31 octombrie – proba practică; 5 noiembrie – interviu

Detalii la telefon 0786225608

Fabrica de Arme Cugir SA

director economic

Condiții: stuii universitare absolvite cu diplomă licență, domeniul economic; experiență profesională de minim 10 ani din care 5 ani în entități cu minimum 20 de angajați; experiență cel puțin 5 ani în post de director economic/financiar, contabil șef, șef serviciu financiar-contabil sau similar, în activitate conducere autorități publice sau firme

Termen pentru înscrieri: 3 noiembrie

Concurs: candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia vor fi anunţate personal fiecărui candidat.

Detalii la telefon 0799.358.582

Angajări la stat. Ocna Mureș

Unitatea medico-socială Ocna Mureș

magaziner

Termen pentru înscrieri: 22 octombrie

Concurs: 29 octombrie – proba scrisă; interviul – ulterior

Detalii la telefon: 0258870441

Angajări la stat. Alte localități

Școala Gimnazială Drașov

îngrijitor

Condiții: studii medii

Termen pentru înscrieri: 28 octombrie

Concurs: 30 octombrie – proba scrisă; 3 noiembrie – proba practică

Detalii la telefon 0258764020

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

