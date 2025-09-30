Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în următoarea perioadă. Condiții pentru candidați, calendar

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În următoarea perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

auditor grad 1

Condiții: studii superioare științe economie, juridice sau administrative; curs auditor intern în sectorul public; vechime cel puțin 6 ani și 6 luni

Termen pentru înscrieri: 9 octombrie 2025

Concurs: 17 octombrie – proba scrisă, 22 octombrie – interviu

operator date (0,5 normă)

Condiții: studii medii liceale/diplomă bacalaureat; vechim de cel puțin 5 ani în muncă; certificate calificare profesională domeniul informatică nivel 5, calificarea Tehnician echipamente de calcul

Termen pentru înscrieri: 8 octombrie 2025

Concurs: 17 octombrie – proba scrisă; 22 octombrie – interviu

Detalii la telefon 0258/806276

Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia

muncitor necalificat / atribuții de îngrijitor

Condiții: studii medii, fără vechime

Termen pentru înscrieri: 10 octombrie 2025

Concurs: 20 octombrie – proba practică; 22 octombrie – interviu

Detalii pe email: stor.alba@isjalba.ro

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

medic specialist pediatrie – UPU

Condiții: diplomă licență medicină, certificate medic specialist pediatrie, stagiu rezidențiat terminat

Termen pentru înscrieri: 8 octombrie 2025

Concurs: 20 octombrie – proba scrisă; 23 octombrie – proba clinică

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

electrician – Formația Baraj Mihoești

Condiții: studii medii/ 10 clase și școală profesională – calificare electrician

Termen pentru înscrieri: 3 octombrie

Concurs: 10 octombrie – proba practică; 16 octombrie – interviu

Detalii la telefon 0258/833356

Angajări la stat. Aiud

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud cu sediul în Aiud

analist programator

Condiții: studii superioare, vechime cel puțin 6 luni

Termen pentru înscrieri: 7 octombrie

Concurs: 15 octombrie – proba scrisă; 20 octombrie – proba practică; 22 octombrie – proba interviu

Detalii la telefon 0258861946

Angajări la stat. Blaj

Primăria Municipiului Blaj

polițist local debutant – Compartiment Ordine și liniște publică

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; nu se solicită vechime; permis categoria B

Termen pentru înscrieri: 6 octombrie 2025

Concurs: 16 octombrie – proba scrisă

Detalii la telefon: 0258710014

Angajări la stat. Sebeș

Spitalul Municipal Sebeș

economist debutant

Condiții: studii superioare/diploma științe economice; nu se cere vechime

Termen pentru înscrieri: 10 octombrie

Concurs: 16 octombrie – proba scrisă; 21 octombrie – interviu

biolog debutant

Condiții: diplomă licență biologie, certificat membru/aviz liberp practică OBBCCSR; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 17 octombrie

Concurs: 23 octombrie – proba scrisă; 28 octombrie – proba practică

Detalii la telefon: 02587321712

Direcția de Asistență Socială Sebeș

logoped debutant – Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități

Condiții: studii superioare domeniul Științe sociale, specializare psihologie/psihopedagogie specială; atestat liberă practică psihopedagogie specială; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 8 octombrie

Concurs: 16 octombrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258731007

Angajări la stat. Abrud

Spitalul orășenesc Abrud

muncitor calificat – bucătar

Condiții: studii liceale cu bacalaureat, absolvire curs bucătar

Termen pentru înscrieri: 7 octombrie

Concurs: 14 octombrie – proba scrisă; 17 octombrie – interviu

Detalii la telefon 0258/780614, int. 34

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

