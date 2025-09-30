Economie
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în următoarea perioadă. Condiții pentru candidați, calendar
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În următoarea perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- auditor grad 1
Condiții: studii superioare științe economie, juridice sau administrative; curs auditor intern în sectorul public; vechime cel puțin 6 ani și 6 luni
Termen pentru înscrieri: 9 octombrie 2025
Concurs: 17 octombrie – proba scrisă, 22 octombrie – interviu
- operator date (0,5 normă)
Condiții: studii medii liceale/diplomă bacalaureat; vechim de cel puțin 5 ani în muncă; certificate calificare profesională domeniul informatică nivel 5, calificarea Tehnician echipamente de calcul
Termen pentru înscrieri: 8 octombrie 2025
Concurs: 17 octombrie – proba scrisă; 22 octombrie – interviu
Detalii la telefon 0258/806276
Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia
- muncitor necalificat / atribuții de îngrijitor
Condiții: studii medii, fără vechime
Termen pentru înscrieri: 10 octombrie 2025
Concurs: 20 octombrie – proba practică; 22 octombrie – interviu
Detalii pe email: stor.alba@isjalba.ro
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
- medic specialist pediatrie – UPU
Condiții: diplomă licență medicină, certificate medic specialist pediatrie, stagiu rezidențiat terminat
Termen pentru înscrieri: 8 octombrie 2025
Concurs: 20 octombrie – proba scrisă; 23 octombrie – proba clinică
Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.
Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
- electrician – Formația Baraj Mihoești
Condiții: studii medii/ 10 clase și școală profesională – calificare electrician
Termen pentru înscrieri: 3 octombrie
Concurs: 10 octombrie – proba practică; 16 octombrie – interviu
Detalii la telefon 0258/833356
Angajări la stat. Aiud
Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud cu sediul în Aiud
- analist programator
Condiții: studii superioare, vechime cel puțin 6 luni
Termen pentru înscrieri: 7 octombrie
Concurs: 15 octombrie – proba scrisă; 20 octombrie – proba practică; 22 octombrie – proba interviu
Detalii la telefon 0258861946
Angajări la stat. Blaj
Primăria Municipiului Blaj
- polițist local debutant – Compartiment Ordine și liniște publică
Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; nu se solicită vechime; permis categoria B
Termen pentru înscrieri: 6 octombrie 2025
Concurs: 16 octombrie – proba scrisă
Detalii la telefon: 0258710014
Angajări la stat. Sebeș
Spitalul Municipal Sebeș
- economist debutant
Condiții: studii superioare/diploma științe economice; nu se cere vechime
Termen pentru înscrieri: 10 octombrie
Concurs: 16 octombrie – proba scrisă; 21 octombrie – interviu
- biolog debutant
Condiții: diplomă licență biologie, certificat membru/aviz liberp practică OBBCCSR; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 17 octombrie
Concurs: 23 octombrie – proba scrisă; 28 octombrie – proba practică
Detalii la telefon: 02587321712
Direcția de Asistență Socială Sebeș
- logoped debutant – Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități
Condiții: studii superioare domeniul Științe sociale, specializare psihologie/psihopedagogie specială; atestat liberă practică psihopedagogie specială; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 8 octombrie
Concurs: 16 octombrie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258731007
Angajări la stat. Abrud
Spitalul orășenesc Abrud
- muncitor calificat – bucătar
Condiții: studii liceale cu bacalaureat, absolvire curs bucătar
Termen pentru înscrieri: 7 octombrie
Concurs: 14 octombrie – proba scrisă; 17 octombrie – interviu
Detalii la telefon 0258/780614, int. 34
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
