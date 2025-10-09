Connect with us

Eveniment

Angajații pot cere spor de noapte sau alte beneficii, în anumite condiții. Modificări la Codul Muncii

Publicat

acum O oră

Angajații pot cere spor de noapte : Modificările aduse Codului Muncii permit de acum angajaților să ceară bani în plus la salariu sau reducerea timpului de muncă.

Potrivit noilor prevederi, firmele nu vor mai putea impune tipul de beneficiu acordat salariaţilor care muncesc noaptea.

Cei care lucrează în intervalul 22.00 – 6.00, fie și numai timp de trei ore, pot opta între un spor de noapte de 25% din salariul de bază sau reducerea programului cu o oră, fără diminuarea salariului.

Codul Muncii definește ca salariat de noapte salariatul care prestează munca în intervalul 22:00 – 06:00 pentru cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de muncă sau 30% din timpul său lunar de muncă.

Companiile care au angajaţi pe ture de noapte sunt obligate să anunţe Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) şi să ţină evidenţa acestora.

De asemenea, trebuie să asigure controale medicale gratuite, atât la angajare, cât şi periodic.

Codul Muncii stabileşte şi categoriile care nu pot fi obligate să lucreze noaptea, cum ar fi minorii sau femeile însărcinate.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii fusese înregistrată pe 22 septembrie la Senat.

Angajații pot cere spor de noapte. Care sunt efectele muncii în ture nocturne, asupra organismului

Munca de noapte are multiple efecte asupra organismului, multe dintre ele negative pe termen lung.

Organismul uman este programat să fie activ ziua și să se odihnească noaptea. Munca de noapte inversează acest ritm natural, confuzând producția de hormoni și funcțiile vitale.

De asemenea, programul nocturn produce dezechilibre hormonale. Concret, scade producția de melatonină (hormonul somnului), afectând calitatea odihnei, crește cortizolul (hormonul stresului) în momente neadecvate și afectează insulina, crescând riscul de diabet zaharat.

În plus, poate genera probleme cardiovasculare: Studiile arată că lucrătorii de noapte au un risc cu 40% mai mare de boli cardiovasculare, hipertensiune și accident vascular cerebral.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

CUPRU MIN SA ABRUD anunt
Abrudacum 41 de secunde

CUPRU MIN SA ABRUD organizează cerere de ofertă cu plic închis pentru achiziția: SAPĂ CU ROLE D=250 mm, AIR 632 (R 833) – 9 bucăți
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 26 de minute

Care sunt cele mai sparte parole din lume. Combinația de caractere utilizată milioane de persoane
Educațieacum 44 de minute

ISU Alba, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Alba Iulia. Cum poți deveni salvator
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Regula fermoarului
Administrațieacum 19 ore

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca 1
Economieacum 2 ore

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Actualitateacum 14 ore

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 15 ore

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 3 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Live Romania Moldova
Evenimentacum 2 ore

LIVE România – Moldova: Cine transmite la TV, meciul de joi 9 octombrie. Echipa probabilă
Evenimentacum 24 de ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum 13 ore

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 26 de minute

Care sunt cele mai sparte parole din lume. Combinația de caractere utilizată milioane de persoane
Actualitateacum 12 ore

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Mașina costă doar 3.900 de euro, cu ecobonus plus o promoție
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum o zi

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 44 de minute

ISU Alba, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Alba Iulia. Cum poți deveni salvator
Educațieacum 14 ore

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Mai mult din Educatie