Angajații pot cere spor de noapte sau alte beneficii, în anumite condiții. Modificări la Codul Muncii

Angajații pot cere spor de noapte : Modificările aduse Codului Muncii permit de acum angajaților să ceară bani în plus la salariu sau reducerea timpului de muncă.

Potrivit noilor prevederi, firmele nu vor mai putea impune tipul de beneficiu acordat salariaţilor care muncesc noaptea.

Cei care lucrează în intervalul 22.00 – 6.00, fie și numai timp de trei ore, pot opta între un spor de noapte de 25% din salariul de bază sau reducerea programului cu o oră, fără diminuarea salariului.

Codul Muncii definește ca salariat de noapte salariatul care prestează munca în intervalul 22:00 – 06:00 pentru cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de muncă sau 30% din timpul său lunar de muncă.

Companiile care au angajaţi pe ture de noapte sunt obligate să anunţe Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) şi să ţină evidenţa acestora.

De asemenea, trebuie să asigure controale medicale gratuite, atât la angajare, cât şi periodic.

Codul Muncii stabileşte şi categoriile care nu pot fi obligate să lucreze noaptea, cum ar fi minorii sau femeile însărcinate.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii fusese înregistrată pe 22 septembrie la Senat.

Angajații pot cere spor de noapte. Care sunt efectele muncii în ture nocturne, asupra organismului

Munca de noapte are multiple efecte asupra organismului, multe dintre ele negative pe termen lung.

Organismul uman este programat să fie activ ziua și să se odihnească noaptea. Munca de noapte inversează acest ritm natural, confuzând producția de hormoni și funcțiile vitale.

De asemenea, programul nocturn produce dezechilibre hormonale. Concret, scade producția de melatonină (hormonul somnului), afectând calitatea odihnei, crește cortizolul (hormonul stresului) în momente neadecvate și afectează insulina, crescând riscul de diabet zaharat.

În plus, poate genera probleme cardiovasculare: Studiile arată că lucrătorii de noapte au un risc cu 40% mai mare de boli cardiovasculare, hipertensiune și accident vascular cerebral.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News