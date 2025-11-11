Connect with us

Eveniment

ANPC: Amenzi de 1,5 milioane de lei după controale la IFN-uri din țară. Abateri constatate și recomandări pentru cetățeni

Publicat

acum O oră

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat peste 570 de IFN-uri din toată țara. Inspectorii ANPC au dat peste 250 de amenzi, în valoare de 1,5 milioane de lei. Printre principalele abateri constatate se numără dobânzi excesive, clauze înșelătoare și comisioane percepute nelegal.

Direcția Generală Control și Supraveghere Piață – Direcția Produse și Servicii Bancare, Nebancare și Administratori de Credite, prin Serviciul Produse și Servicii Financiare, a demarat o acțiune tematică de control la nivel național, având ca obiectiv verificarea respectării drepturilor și intereselor consumatorilor de către instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), inclusiv a acelor organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu primire de bunuri în gaj, conform legislației privind protecția consumatorilor de produse și servicii financiare, a anunțat ANPC într-un comunicat.

Rezultatele parțiale ale controalelor

Potrivit ANPC, marți dimineața controlul este încă în desfășurare, fiind obținute următoarele rezultate:

  • au fost verificate 573 IFN-uri, dintre care la 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale;
  • au fost aplicate 256 amenzi contravenționale și 216 avertismente;
  • valoarea totală a amenzilor aplicate este de aproximativ 1,47 milioane lei;
  • au fost dispuse 104 măsuri complementare.

Principalele abateri constatate

În urma verificărilor au fost identificate practici contrare legislației privind protecția consumatorilor, între care:

  • practici comerciale incorecte, înselătoare sau agresive precum: dobânzi excesive, clauze înșelătoare, anatocisme ascunse „dobândă la dobândă”;
  • aplicarea nelegală a comisioanelor (comisioane raportate la valoarea totală împrumutată, nu la soldul curent al creditului;
  • perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului);
  • neconformități în documentația contractuală (informații incomplete în Fișa Standard la Nivel European, lipsa precizărilor în mod clar și concis privind calcularea DAE, lipsa exemplului reprezentativ și a avertizărilor privind consecințele neplății);
  • încălcarea dreptului consumatorului de alegere a modalității de rambursare (rate egale sau descrescătoare) fără posibilitatea unei alegeri informate;
  • în formele de publicitate, lipsa exemplelor reprezentative care să detalieze caracteristicile, costurile și condițiile produselor oferite;
  • nerespectarea condițiilor legale privind declararea scadenței anticipate (înainte de împlinirea a 90 de zile consecutive de restanță).

Ca urmare a celor constatate, au fost dispuse următoarele măsuri:

  • încetarea practicilor comerciale incorecte și remedierea deficiențelor;
  • restituirea sumelor încasate nelegal consumatorilor prejudiciați (comisioane sau costuri nejustificate);
  • modificarea documentului standard Formular Standard la Nivel European, pentru includerea tuturor informațiilor conform prevederilor legale.

Recomandări pentru consumatori

Pentru protejarea intereselor proprii, consumatorii sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită condițiilor contractuale și să își exercite drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru contractele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, consumatorii pot solicita plafonarea nivelului dobânzilor, DAE-ului sau costului total al creditării, conform Legii nr. 243/2024, prin cerere scrisă adresată IFN-ului. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, IFN-ul creditor este obligat să reducă aceste valori prin act adițional la contractul în derulare.

1. Citirea atentă a clauzelor contractuale

La încheierea unui contract de credit, consumatorul trebuie să analizeze cu atenție clauzele contractuale, în special:

  • durata contractului;
  • valoarea totală plătibilă, care include suma împrumutată, dobânzile, comisioanele, taxele și orice alte costuri asociate;
  • valoarea dobânzii penalizatoare aplicabile în caz de întârziere la plată.

2. Dreptul de alegere a modalității de rambursare

Consumatorul are dreptul legal de a alege modalitatea de rambursare a creditului, respectiv:

  • rate egale (anuități), sau
  • rate descrescătoare.

3. Diferențele dintre tipurile de rambursare

  • În cazul ratelor egale (anuități), valoarea ratei lunare este constantă pe toată durata contractului, însă dobânda totală achitată este mai mare.
  • În cazul ratelor descrescătoare, ratele sunt mai mari la începutul perioadei contractuale, scăzând treptat până la final, iar dobânda totală achitată este mai mică.

4. Obligația creditorului de renegociere în caz de dificultăți financiare

În situația în care consumatorul informează creditorul despre modificarea situației sale financiare, creditorul are obligația de a renegocia condițiile contractuale și de a recalcula ratele, cu acordul consumatorului, ținând cont de gradul de îndatorare actual al acestuia.

5. Limitarea legală a dobânzii penalizatoare

Dobânda penalizatoare aplicată creditelor restante nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii contractuale, în situațiile în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una dintre următoarele situații:

  • șomaj;
  • reducere semnificativă a venitului (cel puțin 15% din valoarea acestuia);
  • decesul unuia dintre titulari.

Această dobândă se aplică până la încetarea situației care a generat dificultățile, dar nu mai mult de 12 luni, iar în caz de deces, nu mai puțin de 6 luni.

6. Informarea obligatorie privind cesiunea contractului

Creditorul inițial are obligația de a notifica în scris consumatorul, în termen de maximum 10 zile, cu privire la cesiunea contractului de credit sau a creanțelor rezultate din acesta către o terță parte (de regulă, un recuperator de creanțe).

Doar în urma acestei notificări, cesiunea devine opozabilă consumatorului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 3 minute

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Actualitateacum 33 de minute

Întrerupere programată a furnizării de gaze în două localități din Alba
Evenimentacum 40 de minute

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 5 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 2 ore

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege
Economieacum 4 ore

Locuri de muncă în Alba: 556 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Evenimentacum 20 de ore

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 40 de minute

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Evenimentacum o zi

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate
Actualitateacum 3 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 minute

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie