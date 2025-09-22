Ansamblul Folcloric ”Doru’ Munților” din Săsciori face înscrieri. Oportunități pentru cei care vor să învețe dansuri populare

Ansamblul Folcloric ”Doru’ Munților” din Săsciori face înscrieri. Este o oportunitate pentru cei care vor să învețe dansuri populare.

”Ai peste 14 ani și vrei să înveți dansuri populare?

Atunci ești exact ceea ce căutăm! Familia Ansamblului se mărește și te invităm să înveți alături de noi tainele dansului popular. Îți oferim ocazia de învăța de la cei mai buni și de a face parte dintr-o echipă care păstrează tradițiile vii.

Începător sau cu experiență, indiferent de nivel, suntem gata să te învățăm tot ce știm.

Înscrierile sunt deschise, iar tu ești mai mult decât binevenit!

Nu mai sta pe gânduri și vino să dăruim împreună frumusețea folclorului românesc”, este mesajul reprezentanților ansamblului folcloric.

Înscrierile se fac până în 4 octombrie.

