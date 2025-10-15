Actualitate
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu
Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Evenimentacum 5 minute
Vineri, 17 octombrie: Vernisajul expoziției „Episcopatul lui Vasile Moga (18111-1845)”, la Sala Unirii din Alba Iulia
Blajacum 31 de minute
UPDATE: INCENDIU la Crăciunelu de Jos. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii din Blaj intervin cu o autospecială
Actualitateacum O oră
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum 2 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni
VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni
FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA
Economieacum 16 ore
Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Economieacum 18 ore
Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii
Mai mult din ECONOMIE
Evenimentacum o zi
Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 3 zile
Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT
Economieacum 16 ore
Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Educațieacum 19 ore
FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Mai mult din Educatie