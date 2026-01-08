Apa CTTA: Recomandări pentru protejarea instalațiilor de apă împotriva înghețului. Ce trebuie să facă cetățenii

Recomandări pentru protejarea instalațiilor de apă împotriva înghețului. Având în vedere temperaturile foarte scăzute prognozte pentru perioada imediat următoare, operatorul Apa CTTA Alba le reamintește consumatorilor principalele măsuri pe care aceștia trebuie să le ia pentru a preveni înghețarea instalațiilor de apă (conducte, contoare, robineți, etc.).

Sfaturi pentru cetățeni:

nu închideţi complet căldura atunci când este frig, chiar dacă plecaţi de acasă;

protejaţi atât contorul, cât şi conductele de expunerea la curenţi de aer rece;

protejați corespunzător contorul de branşament, dacă se află într-un cămin de contor neizolat, utilizând plăci din poliuretan sau polistiren extrudat;

nu folosiţi materiale care absorb umezeala (paie, textile, hârtie, vată de sticlă etc). Asiguraţi-vă că rama şi capacul de protecţie al căminului de contor sunt bine fixate, iar capacul este închis;

în zilele geroase, fără zăpadă, protejaţi suplimentar rama şi capacul cu o folie de plastic, peste care puteţi turna pământ pentru a micşora inerţia termică a componentelor ce se află în căminul de contor. Asiguraţi-vă că pământul poate fi uşor de îndepărtat, pentru a permite accesul la contor;

dacă lipsiţi mai mult timp de la domiciliu, nu uitaţi să goliţi conductele interioare de apă.

în cazul în care sunt probleme la contoarele de branşament, nu încercaţi să le dezgheţaţi singuri. Anunţaţi Apa CTTA SA Alba, contactându-ne la numărul de telefon al Dispeceratului Central - 0258/834501, disponibil non-stop;

nu folosiţi flacără deschisă pentru dezgheţarea conductelor sau a contoarelor;

nu turnaţi apă fierbinte pe contor.

În cazul în care căminul de branşament se află pe proprietate privată, conform legislaţiei în vigoare, responsabilitatea protejării contorului de apă aparţine proprietarilor. Prin urmare, costurile de înlocuire a unui contor distrus de îngheţ vor fi suportate de către cetățeni.

