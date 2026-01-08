Connect with us

Eveniment

Apa CTTA: Recomandări pentru protejarea instalațiilor de apă împotriva înghețului. Ce trebuie să facă cetățenii

Publicat

acum 2 ore

Recomandări pentru protejarea instalațiilor de apă împotriva înghețului. Având în vedere temperaturile foarte scăzute prognozte pentru perioada imediat următoare, operatorul Apa CTTA Alba le reamintește consumatorilor principalele măsuri pe care aceștia trebuie să le ia pentru a preveni înghețarea instalațiilor de apă (conducte, contoare, robineți, etc.).

Sfaturi pentru cetățeni:

  • nu închideţi complet căldura atunci când este frig, chiar dacă plecaţi de acasă;
  • protejaţi atât contorul, cât şi conductele de expunerea la curenţi de aer rece;
  • protejați corespunzător contorul de branşament, dacă se află într-un cămin de contor neizolat, utilizând plăci din poliuretan sau polistiren extrudat;
  • nu folosiţi materiale care absorb umezeala (paie, textile, hârtie, vată de sticlă etc). Asiguraţi-vă că rama şi capacul de protecţie al căminului de contor sunt bine fixate, iar capacul este închis;
  • în zilele geroase, fără zăpadă, protejaţi suplimentar rama şi capacul cu o folie de plastic, peste care puteţi turna pământ pentru a micşora inerţia termică a componentelor ce se află în căminul de contor. Asiguraţi-vă că pământul poate fi uşor de îndepărtat, pentru a permite accesul la contor;
  • dacă lipsiţi mai mult timp de la domiciliu, nu uitaţi să goliţi conductele interioare de apă.
  • în cazul în care sunt probleme la contoarele de branşament, nu încercaţi să le dezgheţaţi singuri. Anunţaţi Apa CTTA SA Alba, contactându-ne la numărul de telefon al Dispeceratului Central - 0258/834501, disponibil non-stop;
  • nu folosiţi flacără deschisă pentru dezgheţarea conductelor sau a contoarelor;
  • nu turnaţi apă fierbinte pe contor.

În cazul în care căminul de branşament se află pe proprietate privată, conform legislaţiei în vigoare, responsabilitatea protejării contorului de apă aparţine proprietarilor. Prin urmare, costurile de înlocuire a unui contor distrus de îngheţ vor fi suportate de către cetățeni.

foto: imagine AI

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

CSM vrea să limiteze numărul de dosare repartizate judecătorilor. Măsuri anunțate pentru eficientizarea activităţii instanțelor
Blajacum 24 de minute

UPDATE FOTO: Trafic rutier oprit pe DN 14 B, între Cistei și Crăciunelu de Jos. Carosabil acoperit cu zăpadă, din cauza viscolului
Evenimentacum 33 de minute

Circulația rutieră a fost închisă temporar pe patru sectoare de drumuri județene din Alba. Rute alternative pentru șoferi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum o zi

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 5 ore

Liberalizarea prețului la gaze, din 1 aprilie 2026: ce se întâmplă cu facturile, cât vor plăti românii și ce pot face consumatorii
bani pensii
Economieacum 6 ore

Când vor scădea ratele la creditele în lei. Anunțul Băncii Naționale a României
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 3 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri
Evenimentacum o zi

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2025. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 10 ore

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum o zi

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum o zi

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 2 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie