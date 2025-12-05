Connect with us

Apel pentru donare de sânge, grupa AB negativ. CTS Alba: stocul este insuficient, pacienții au nevoie de ajutor

acum 2 ore

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba face apel către locuitori să doneze sânge. De această dată, este nevoie de grupa AB negativ. Stocul este insuficient, iar pacienții au nevoie de ajutorul comunității.

”Grupa AB negativ este cea mai rară grupa de sânge. Avem solicitări pe această grupă, dar, din păcate, stocul este insuficient.

Dorim să ajutam toți pacientii care au nevoie de sânge, dar, în primul rând, este nevoie de ajutorul vostru. Rugăm persoanele care au grupa AB negativ să vină la noi în centru, pentru a dona sânge”, este mesajul CTS Alba.

Program pentru donare sânge: Luni-vineri, orele 7.30-11.00

Telefon: 0258834050

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba se află pe b-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba)

Condiții pentru donare

  • vârsta: 18 – 60 ani
  • greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg
  • pulsul: 60 – 100 bătăi pe minut
  • să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.)
  • să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)
  • să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile
  • să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate)
  • să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni
  • să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după)
  • să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.
