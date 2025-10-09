Connect with us

Eveniment

Apel pentru donare de sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupele A negativ și AB pozitiv

Publicat

acum 30 de secunde

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat un apel urgent către cetățenii cu grupa A negativ și AB pozitiv care pot dona sânge.

„Revenim cu rugămintea ca persoanele cu grupa A negativ să vină la noi în centru, pentru a dona sange.

De asemenea, avem mare nevoie și de donatori cu grupa AB pozitiv. La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie în continuare de transfuzie de sânge, pentru a supraviețui.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 11:00.

De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.

Condiții pentru donare

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba se află pe b-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba)

Programul este de luni până vineri între orele 7:30 și 13:00. Telefon: 0258834050.

  • vârsta: 18 – 60 ani
  • greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg
  • pulsul: 60 – 100 bătăi pe minut
  • să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.)
  • să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)
  • să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile
  • să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate)
  • să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni
  • să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după)
  • să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de secunde

Apel pentru donare de sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupele A negativ și AB pozitiv
CUPRU MIN SA ABRUD anunt
Abrudacum 30 de minute

CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru vânzare concentrat de cupru uscat
Evenimentacum O oră

9 octombrie: Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Regula fermoarului
Administrațieacum 15 ore

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 11 ore

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Economieacum 12 ore

Supermarketurile ar putea fi obligate să vândă mai puține produse din marca proprie. Propunere AUR, la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 12 ore

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 23 de ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 9 ore

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum 10 ore

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 9 ore

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Mașina costă doar 3.900 de euro, cu ecobonus plus o promoție
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 21 de ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum 24 de ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Educațieacum 16 ore

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie