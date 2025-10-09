Apel pentru donare de sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupele A negativ și AB pozitiv

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat un apel urgent către cetățenii cu grupa A negativ și AB pozitiv care pot dona sânge.

„Revenim cu rugămintea ca persoanele cu grupa A negativ să vină la noi în centru, pentru a dona sange.

De asemenea, avem mare nevoie și de donatori cu grupa AB pozitiv. La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie în continuare de transfuzie de sânge, pentru a supraviețui.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 11:00.

De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.

Condiții pentru donare

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba se află pe b-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba)

Programul este de luni până vineri între orele 7:30 și 13:00. Telefon: 0258834050.

vârsta: 18 – 60 ani

greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg

pulsul: 60 – 100 bătăi pe minut

să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.)

să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile

să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate)

să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni

să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după)

să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News