Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa B negativ

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au lansat un apel urgent către cetățenii cu grupa B negativ care pot dona sânge.

„În ultimele șapte zile au avut loc două accidente rutiere, în care persoanele implicate sunt cu politraumatism și au nevoie de grupa B negativ (grupă rară).

Rugăm persoanele care au această grupă să vină la noi în centru pentru a dona sânge. Stocul de sânge la grupa B negativ este foarte mic”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 11:00.

De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.

