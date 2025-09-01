Apel umanitar pentru doi frați din satul Popești, comuna Întregalde. Au rămas fără casă, în urma unui incendiu

Apel la sprijinul comunității pentru doi frați din satul Popești, din comuna Întregalde. Aceștia au rămas fără casă, în urma unui incendiu. Primarul comunei, Victoria Moga, descrie situația și cere ajutorul comunității.

”Sâmbătă seara, un incendiu devastator a mistuit complet casa singurilor locuitori din satul Popești, un cătun izolat din comuna Întregalde, a doi frați, lăsându-i fără un acoperiș deasupra capului, fără haine, fără bunuri, fără siguranța zilei de mâine.

Tot ce au construit în ani de muncă s-a transformat în cenușă într-o singura seară.

Acum, au nevoie de sprijinul nostru – al comunității care nu întoarce spatele în fața necazului. Orice ajutor contează:

alimente neperisabile

haine și încălțăminte

materiale de construcție

sprijin financiar

Pentru donații în bunuri sau pentru detalii legate de nevoile urgente, îi puteți contacta la nr. de telefon: (0761) 022 946

Toți pentru Întregalde, să le arătăm acestor oameni, că nu sunt singuri”, este mesajul edilului.

Vasile și Petru Man sunt ultimii locuitori ai satului Popești.

Vezi și VIDEO: Doi frați, ultimii locuitori ai satului Popești, comuna Întregalde. Cu lacrimi în ochi și-au adus aminte de copilărie

foto: Facebook/ Victoria Moga

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News