Connect with us

Eveniment

Apel umanitar pentru doi frați din satul Popești, comuna Întregalde. Au rămas fără casă, în urma unui incendiu

Publicat

acum 5 secunde

Apel la sprijinul comunității pentru doi frați din satul Popești, din comuna Întregalde. Aceștia au rămas fără casă, în urma unui incendiu. Primarul comunei, Victoria Moga, descrie situația și cere ajutorul comunității.

”Sâmbătă seara, un incendiu devastator a mistuit complet casa singurilor locuitori din satul Popești, un cătun izolat din comuna Întregalde, a doi frați, lăsându-i fără un acoperiș deasupra capului, fără haine, fără bunuri, fără siguranța zilei de mâine.

Tot ce au construit în ani de muncă s-a transformat în cenușă într-o singura seară.

Acum, au nevoie de sprijinul nostru – al comunității care nu întoarce spatele în fața necazului. Orice ajutor contează:

  • alimente neperisabile
  • haine și încălțăminte
  • materiale de construcție
  • sprijin financiar

Pentru donații în bunuri sau pentru detalii legate de nevoile urgente, îi puteți contacta la nr. de telefon: (0761) 022 946

Toți pentru Întregalde, să le arătăm acestor oameni, că nu sunt singuri”, este mesajul edilului.

Vasile și Petru Man sunt ultimii locuitori ai satului Popești.

Vezi și VIDEO: Doi frați, ultimii locuitori ai satului Popești, comuna Întregalde. Cu lacrimi în ochi și-au adus aminte de copilărie

foto: Facebook/ Victoria Moga

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

Apel umanitar pentru doi frați din satul Popești, comuna Întregalde. Au rămas fără casă, în urma unui incendiu
Educațieacum 20 de minute

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Evenimentacum 50 de minute

O icoană cu Sfânta Treime de la Mogoș-Miclești, pictată în 1835 și restaurată, exponatul lunii la Muzeul Unirii din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 3 ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Primăria Alba Iulia caută firmă pentru servicii de întreținere a semafoarelor și camerelor de trafic rutier. Licitație reluată
Administrațieacum 3 zile

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

GHID pentru plata CASS din 1 septembrie 2025: cum se face înregistrarea și plata voluntară a contribuției la sănătate
Actualitateacum 7 ore

Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie, propuse Guvernului de Asociația Prosumatorilor de Energie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Evenimentacum 10 ore

Ilie Bolojan a amenințat că-și va da demisia din funcția de premier: „Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Sportacum 5 ore

Performanță istorică: Echipa de polo pe apă CSM Oradea ajunge în BL8 (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul
Evenimentacum 13 ore

7 septembrie: Fiii satului Limba, ediția 57. Meci tradițional de fotbal, spectacol folcloric, foc de tabără și discotecă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 2 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 3 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de minute

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Ziua Mondială a Educației
Actualitateacum 5 ore

Ministerul Educației ia în calcul diferențierea la plata cu ora pentru profesori, între urban și rural, din 2026
Mai mult din Educatie