VIDEO: Ultimii locuitori ai satului Popești din Alba au rămas fără agoniseala de o viață. Casa acestora, mistuită de un incendiu

acum O oră

Vasile și Petru Man, ultimii doi locuitori ai satului Popești din comuna Întregalde, au rămas sâmbătă seara fără agoniseala de o viață, după ce un incendiu le-a mistuit locuința. Se pare că focul ar fi pornit de la hornul unei sobe.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, casa celor doi a ars în urma unui alt incendiu.

Cei doi frați, Vasile și Petru Man au trăit și văzut cu ochii lor ce înseamnă depopularea. În Popești au copilărit, iar apoi drumurile i-au dus către alte localități. Dar aceștia s-au întors în satul copilăriei.

În timp, au rămas ultimii doi locuitori ai satului.

Vezi și VIDEO: Doi frați, ultimii locuitori ai satului Popești, comuna Întregalde. Cu lacrimi în ochi și-au adus aminte de copilărie

