Economie

APIA face plăți pentru o categorie de fermieri. Cine primește bani și care sunt sumele cuvenite

teren agricol

APIA face plăți pentru o categorie de fermieri. Transferururile de bani încep săptămâna viitoare.

Fermierii care au mai mult de 10 hectare de teren vor primi avansul din subvenții. Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) urmează să facă transferurile de bani, iar beneficiarii vor intra, începând cu săptămâna viitoare, în posesia avansului din subvenții.

Pentru minimum 10 hectare, dacă beneficiarii vor obține banii în cadrul mai multor măsuri, pot primi un avans de 5.000 de lei, potrivit Mediafax.

Până la momentul actual, reprezentanții APIA au autorizat opt mii de cereri pentru plată din cele 16.000 depuse anul acesta. Un sfert din cei 8.000 de fermeri au primit banii, fiind vorba despre beneficiarii care u suprafețe mici de teren (3-5 hectare). Plățile nu vor fi efectuate în funcție de județ, ci în funcție de autorizarea la plată a cererilor de către inspectorii APIA.

Așa cum arată legea, micii fermieri primesc 63 euro per hectar. Suma este mai mică față de cea acordată în 2024. Plățile vor fi efectute în lei, fiind luat în considerare schimbul valutar stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, arată BZI citat de gandul.ro, potrivit Mediafax.

Avansul din subvenții va fi primit, în cele din urmă, de fermierii care au terenuri agricole care se întind pe mii de hectare. Banii vor fi încasați până la 1 noiembrie 2025, arată sursa citată. În funcție de măsură, s-au stabilit sumele care sunt transferate către beneficiari, și anume între 39 și 70 de euro per hectar. Pot exista situații în care beneficiarii să primească 100 de euro per hectar, dacă subvențiile sunt în cadrul mai multor măsuri.

