Șofer din Alba, cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan în Hunedoara. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Vințu de Jos s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan, pe un drum din județul Hunedoara.

Potrivit IPJ Hunedoara, în 6 ianuarie 2026, în jurul orei 22:05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Orăștie, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe strada Dacilor, din municipiul Orăștie, au oprit un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, din comuna Vințu de Jos, județul Alba.

În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală din Orăștie, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

