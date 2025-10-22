Connect with us

Armata voluntară: proiectul a trecut de Camera Deputaților. Cine poate participa și câți bani poate primi

Publicat

acum O oră

Armata voluntară: Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul privind voluntariatul militar. Atenție însă, acesta nu prevede introducerea stadiului militar obligatoriu. 

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că posibilitatea de a face voluntariat militar va întări rezerva operațională a Armatei Române.

S-au înregistrat 263 de voturi „pentru”, 11 voturi „contra” şi 13 abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea, pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naţionale”.

“E un proiect de care România are nevoie, Ministerul Apărării are nevoie, Armata Română are nevoie, un proiect menit să întinerească rezerva operaţională a Armatei Române, adresat tinerilor între 18 şi 35 de ani. Este vorba de serviciu voluntar şi subliniez. (…)

Nu este nimic obligatoriu în Armata Română, asta să fie foarte clar pentru toată lumea. (…) Este un proiect la care s-a lucrat mult, de doi ani de zile”, a declarat Ionuţ Moşteanu, citat de Agerpres.

Armata voluntară: Cine poate face stagiul militar

Potrivit noilor prevederi, cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază.

Durata de pregătire va fi de până la 4 luni. Pe timpul participării la programul de pregătire militară de bază, participanții beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de o soldă lunară aferentă funcției de soldat.

După finalizarea programului de pregătire militară de bază, participanții primesc o indemnizație de 3 câștiguri salariale medii brute, adică aproximativ 27.000 de lei.

