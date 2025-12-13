Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. De astăzi pot fi aplicate amenzi. Care sunt noile reguli

Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege RCA ce a intrat în vigoare în urmă cu o lună se aplică, începând din 13 decembrie, în ceea ce privește sancțiunile. Polițiștii pot da amenzi pentru lipsa asigurării obligatorii pentru astfel de vehicule.

Amenzile prevăzute de noua lege sunt între 1000 și 2000 de lei. Lipsa RCA poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare.

Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete. Categorii de vehicule vizate

Potrivit noii legi, obligația revine proprietarilor următoarelor vehicule:

orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, dar care nu se deplasează pe șine, cu: o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; sau masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h;

orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a), indiferent dacă este cuplată sau necuplată

tramvai.

Prin urmare, RCA este obligatorie pentru trotineta care poate atinge viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau are greutate proprie mai mare de 25 kg și viteză de peste 14 km/h.

Prețuri

Costurile pentru asigurările RCA variază, în principal, în funcție de puterea vehiculului, potrivit libertatea.ro:

Trotinete electrice uzuale (viteză mai mică/putere mai mică): aproximativ 100-300 de lei pe an

Modele cu putere între 500-1.000 W (până la ~45 km/h): 135-280 de lei/an

Modele mai puternice (1.000-2.000 W): 320-580 de lei/an Modele foarte puternice (ex: Dualtron, Kaabo): 650-950 de lei/an

