Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice au devenit obligatorii. Cât costă și ce vehicule sunt exceptate

Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice au devenit obligatorii. Asigurarea de răspundere civilă obligatorie (RCA) a devenit obligatorie pentru trotinetele electrice și bicicletele electrice începând din 16 noiembrie.

De asemenea, de la mijlocul lui decembrie, polițiștii rutieri pot aplica și amenzi între 1.000 și 2.000 de lei pentru nerespectarea acestei prevederi.

Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice au devenit obligatorii

Legea 181/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, a fost publicată pe 13 noiembrie în Monitorul Oficial și se aplică începând cu 16 noiembrie.

Potrivit noului act normativ, utilizatorii de biciclete electrice și trotinete electrice sunt obligați să încheie un contract de asigurare RCA.

Ce trotinete și biciclete vor avea nevoie de RCA

Nu toate trotinetele electrice vor fi obligate să aibă RCA. Potrivit legii, este considerat vehicul:

  • a) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, dar care nu se deplasează pe șine, cu:
    • o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; sau
    • masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h;
  • b) orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a), indiferent dacă este cuplată sau necuplată;
  • c) tramvai;

Astfel, dacă trotineta se încadrează în aceste criterii (viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, greutate proprie mai mare de 25 kg și viteză de peste 14 km/h) este considerată „vehicul motorizat” în sensul legii și trebuie asigurată.

Ce vehicule electrice nu vor avea nevoie de RCA

Modelele ușoare, folosite în oraș la viteze mici, nu intră sub incidența noii reglementări.

Mai exact, trotinetele și bicicletele electrice sunt exceptate de la asigurarea RCA dacă:

  • Trotinete electrice:
    • Viteza maximă prin construcție nu depășește 25 km/h
    • Au 2 – 3 roți și ghidon
    • Sunt pentru o singură persoană
    • Locul șezând este la max. 540 mm înălțime (2 roți) sau 400 mm (3 roți)
    • Au motor electric
  • Biciclete electrice:
    • Sunt propulsate prin pedale cu asistare electrică
    • Motorul electric are putere max. 250 W
    • Asistarea se oprește când ciclistul nu mai pedalează
    • Viteza maximă cu asistare este 25 km/h

Vehiculele care depășesc 25 km/h sau nu se încadrează în parametrii tehnici definiți trebuie omologate, înmatriculate și asigurate RCA, fiind considerate o altă categorie de vehicul.

Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice. Cât vor costa

În ce privește prețul unei polițe RCA pentru trotinete electrice, acesta nu a fost încă stabilit. Prețul poate fi influențat de mai mulți factori, inclusiv:

  • Tipul și puterea motorului
  • Vârsta proprietarului
  • Istoricul de daune
  • Scopul utilizării (personal vs. comercial)

În general, costul este mult mai redus decât pentru un autoturism, situându-se de obicei între 100 și 300 de lei pe an, în funcție de riscurile evaluate de asigurator. Pentru utilizarea personală, tariful s-ar putea situa în jurul valorii de 150 lei/an, iar pentru activități comerciale (livrări, închiriere), prețul ar putea fi mai mare.

Ce despăgubiri pot fi acordate în cazul trotinetelor cu RCA

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

  • pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei;
  • pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 31.926.210 lei.

Ce va trebui să facă persoanele implicate într-un accident cu trotinetă cu RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat pentru HotNews.ro că procedura de despăgubire în cazul unui accident în care va fi implicată o trotinetă asigurată RCA nu se schimbă față de actuala legislație.

„Ca și până acum, persoanele prejudiciate se pot adresa asigurătorului persoanei vinovate sau propriului asigurător în cazul în care propriul contract de asigurare RCA acoperă și clauza de decontare directă”, spune ASF.

Amenzi pentru lipsa asigurarării RCA în cazul trotinetelor și bicicletelor electrice

Începând cu data de 13 decembrie, polițiștii rutieri vor putea aplica sancțiuni pentru lipsa asigurării RCA pentru biciclete și trotinete electrice.

Pentru astfel de abateri de la noile reguli se vor aplica amenzi situate între 1.000 și 2.000 de lei.

