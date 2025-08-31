Asigurarea la sănătate a persoanelor aflate în întreținere, după 1 septembrie. Cum se completează declarația unică

Asigurarea la sănătate a persoanelor aflate în întreținere, după 1 septembrie. Soțul, soția sau părinții fără venituri aflați în întreținerea unei persoane asigurate, care au beneficiat până acum de scutire de la plata contribuției la sănătate, își pierd statutul de coasigurați de la 1 septembrie.

De la această dată, aceștia nu vor mai fi asigurați în sistemul de sănătate decât dacă plătesc suma fixă anuală stabilită ca CASS pentru această categorie.

Suma care trebuie plătită pentru ca un coasigurat să beneficieze de asigurare de sănătate a fost stabilită de Guvern la 2.430 de lei pe an – echivalentul a 10% din salariul minim pe 6 luni.

Persoana care coasigură trebuie să depună la ANAF o declarație (Declarația unică (212)) prin care își asumă plata pentru persoana pe care vrea să o coasigure.

Persoanele care rămân asigurate după 1 septembrie, fără plata contribuției

Din 1 septembrie 2025, beneficiază de calitatea de asigurat, fără obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), următoarele categorii de persoane:

copiii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, respectiv studenți-doctoranzi;

tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;

femeile însărcinate și lăuzele;

pensionarii cu venituri sub 3.000 lei;

persoanele cu handicap;

bolnavii cu afecțiuni oncologice, beneficiari de programe naționale de sănătate, care nu au surse de venit;

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventive;

victimele traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat;

donatorii de celule stem hematopoietice, pentru o perioadă de 10 ani de la donare.

Cum se poate verifica calitatea de asigurat

Pentru a verifica calitatea de asigurat în România, cetățenii trebuie să acceseze platforma online SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) al CNAS la adresa: https://siui.casan.ro/asigurati/.

Pe pagina platformei, se va introduce Codul Numeric Personal (CNP) pentru a obține informații despre statutul de asigurat. Verificarea este gratuită și disponibilă 24/7.

Persoanele care sunt în prezent co-asigurate vor fi încă afișate ca „Asigurat” până la 1 septembrie 2025. După această dată, statutul se va actualiza automat.

Persoanele care sunt afișate „Neasigurat” și nu au un contract de muncă, pensie sau alt statut protejat, trebuie să se asigure voluntar.

Persoanele coasigurate beneficiază de calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025. Ulterior acestei date, menținerea calității de asigurat este condiționată de depunerea declarației unice la organul fiscal competent (formular disponibil pe site-ul ANAF) de către persoana asigurată de care acestea depind sau, după caz, în nume propriu, precum și de achitarea contribuției aferente.

Salariul minim brut: 4.050 lei

Baza de calcul: 6 salarii minime = 24.300 lei

Contribuția CASS: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei/an

Cum puteți deveni asigurat la sănătate

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat un ghid practic gratuit destinat persoanelor care rămân fără asigurare de sănătate, de la 1 septembrie, în contextul noilor modificări legislative. Ghidul explică ce trebuie să facă un cetățean pentru a-și putea plăti singur asigurarea de sănătate.

1. Unde se găsește declarația unică

Declarația unică (212) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi descărcată de pe site-ul ANAF (sau AICI fișierul în format .pdf).

Declarația se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor de asigurari sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plată contribuţiei in cursul anului 2025.

2. Cum se completează declarația

După descărcarea formularului declarației unice, pe prima pagină se completează datele de identificare ale persoanei cu venituri fiscalizate, care a avut în întreţinere coasiguraţi şi care vrea să asigure la sănătate aceste persoane cu plata CASS, respectiv:

Nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu și datele de contact

Mai apoi, persoanele fizice care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere bifează și completează Secțiunea 2 – respectiv bifează rubrica „declar că optez pentru plata CASS pentru”.

Ulterior, pdf-ul inteligent al declaraţiei unice va completa automat rubricile următoare privind baza de calcul al CASS şi suma datorată pentru CASS.

În continuare, contribuabilii vor bifa la persoana aflată în întreţinere (soţ / soţie sau părinte, după caz) și vor completa datele personale ale persoanei pe care doresc să o asigure la sănătate: nume, prenume. La cod de identificare fiscală se va scrie CNP-ul persoanei aflată în întreţinere.

Formularul digital trebuie validat înainte de trimitere, apăsând butonul verde de pe prima pagină sus (Validează formularul). Dacă primiți o eroare trebuie să verificați cu atenție datele introduse.

3. Unde se poate depune declarația

Declarația completată se poate depune:

Online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF

Prin poștă – declarația se trimite la administrația fiscală de domiciliu, cu confirmare de primire

La ghișeul ANAF – declarația tipărită se depune la ANAF, unde va fi înregistrată de un funcționar

4. Cum se plătește contribuția CASS

Plata contribuției (2.430 lei/an) se va efectua după cum urmează:

în tranșe: 25% din cuantumul datorat, calculat la baza de șase salarii minime brute pe economie (respectiv 607,5 lei ), iar diferența de 75% ( 1.822,5 lei ) până cel târziu la data de 25 mai 2026

), iar diferența de 75% ( ) până cel târziu la data de 25 mai 2026 la casieriile Trezoreriei Statului / ANAF – plata se poate efectua în numerar sau cu cardul

plata integrală (2.430 lei/an) este posibilă online (prin internet banking, Ghiseul.ro) sau la Trezorerie / ANAF

Pentru a achita contribuția CASS aferentă declarației unice, este necesar să utilizați conturile IBAN corespunzătoare Trezoreriei Statului. Aceste conturi sunt organizate pe județe și sectoare ale municipiului București. Pentru a identifica contul IBAN specific zonei în care locuiți, accesați lista oficială actualizată a conturilor IBAN, disponibilă pe site-ul ANAF – AICI.

Asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate este valabilă 12 luni, calculate începând cu ziua în care declaraţia unică a fost trimisă/înregistrată la ANAF şi a fost achitată prima tranşă a contribuţiei datorate sau, după caz, suma integrală.

