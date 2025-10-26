Connect with us

Eveniment

ASTĂZI: Târgul Cepei, la Săsciori. Produse tradiționale și spectacol folcloric, în piața agroalimentară

Publicat

acum O oră

Localitatea Săsciori găzduiește duminică, 26 octombrie, un eveniment dedicat celor mai frumoase tradiții de toamnă – Târgul Cepei.

Primăria comunei Săsciori invită locuitorii și turiștii la o sărbătoare tradițională care va avea loc în piața agroalimentară din localitate, duminică, începând cu ora 9:00.

Vizitatorii vor putea degusta produse locale, bunătăți preparate după rețete tradiționale. De asemenea, aceștia vor putea achiziționa produse de calitate, de la legume și fructe proaspete, la murături, gemuri și alte delicatese.

Un spectacol folcloric va întreține atmosfera cu cântece și voie bună.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

LIVE-VIDEO: Sfânta Liturghie arhierească și slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale – Catedrala Mântuirii Neamului
Evenimentacum O oră

ASTĂZI: Târgul Cepei, la Săsciori. Produse tradiționale și spectacol folcloric, în piața agroalimentară
Evenimentacum 2 ore

BNR lansează o monedă comemorativă dedicată lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere. Ce valoare nominală va avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 3 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum 2 zile

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 13 ore

Volei Alba Blaj, victorie împotriva formației Dinamo București, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin
Evenimentacum 19 ore

UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Actualitateacum 2 zile

Comunicat: Descoperă gusturile lumii în România. Harta restaurantelor etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 4 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Înregistrările vor fi păstrate 60 de zile
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Motivul pentru care foarte multe gravide aleg să își monitorizeze sarcina și să nască la spitalul din Sebeș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum o zi

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Educatie