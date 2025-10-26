ASTĂZI: Târgul Cepei, la Săsciori. Produse tradiționale și spectacol folcloric, în piața agroalimentară

Localitatea Săsciori găzduiește duminică, 26 octombrie, un eveniment dedicat celor mai frumoase tradiții de toamnă – Târgul Cepei.

Primăria comunei Săsciori invită locuitorii și turiștii la o sărbătoare tradițională care va avea loc în piața agroalimentară din localitate, duminică, începând cu ora 9:00.

Vizitatorii vor putea degusta produse locale, bunătăți preparate după rețete tradiționale. De asemenea, aceștia vor putea achiziționa produse de calitate, de la legume și fructe proaspete, la murături, gemuri și alte delicatese.

Un spectacol folcloric va întreține atmosfera cu cântece și voie bună.

