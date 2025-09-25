Atenție șoferi: Posibile întreruperi la plata rovinietei și a peajului prin SMS, vineri. Precizările CNAIR

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că vineri, 26 septembrie, în intervalul orar 08:00 – 16:00, emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS poate funcționa cu întreruperi de scurtă durată.

Potrivit CNAIR, întreruperile sunt cauzate de lucrările de upgradare a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă.

„Reaminitim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News