Eveniment

Atenționare de Cod Galben de instabilitate atmosferică în Alba și alte județe: averse torențiale, vânt și descărcări electrice

Publicat

acum 4 secunde

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul acestei zile în zone din județe situate în Transilvania, Crișana și Maramureș.

Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 12:00 – 23:00, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp și izolat de peste 30 – 35 l/mp.

ANM precizează că, marți, 9 septembrie, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și în centrul țării, precum și în zonele montane.

Etichete:

