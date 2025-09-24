Atenționare DNSC: atacuri cibernetice complexe direcționate către CECCAR

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor atacuri cibernetice complexe, îndreptate împotriva Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Acestea sunt menite să afecteze imaginea organizației și să compromită cel mai important eveniment dedicat profesiei contabile, potrivit DNSC.

În ultima perioadă, atacurile cibernetice care vizează organizații profesionale au devenit tot mai complexe. Sunt folosite metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase și crearea de site-uri false ce imită surse legitime, atenționează DNSC.

Conform sesizărilor primite, atacatorii au sustras și utilizat ilegal un cont de LinkedIn asociat CECCAR, prin intermediul căruia sunt transmise mesaje spam către parteneri și invitați internaționali ai Congresului profesiei contabile din România (eveniment organizat de CECCAR).

De asemenea, au fost identificate tentative de promovare a unor site-uri false, care încearcă să compromită imaginea organizației și a evenimentului.

Recomandări DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă:

verificarea atentă a surselor de informare online

evitarea accesării link-urilor suspecte

raportarea rapidă a mesajelor sau site-urilor false la 1911, pe pnrisc.dnsc.ro

Precizări CECCAR

CECCAR a avertizat asupra acestor pericole și a făcut apel la vigilență.

CECCAR subliniază gravitatea situației. Aceste tentative de manipulare digitală pun în pericol încrederea în instituții fundamentale ale societății, transmite organizația, într-un comunicat.

Aceasta îndeamnă membrii și publicul să consulte exclusiv sursele oficiale ale CECCAR, disponibile prin intermediul site-ului oficial al organizației: https://ceccar.ro.

CECCAR colaborează cu instituțiile și autoritățile competente pentru a preveni și combate aceste atacuri, cu scopul de a proteja profesioniștii contabili, profesia și încrederea în mediul online.

„Profesia contabilă are o misiune esențială pentru economie și societate. Profesioniștii contabili sunt și rămân parteneri de încredere ai mediului de afaceri, ai instituțiilor statului și ai autorităților de reglementare. Atacurile cibernetice nu vor putea submina nici încrederea, nici profesionalismul pe care CECCAR le apără zi de zi”, transmite CECCAR.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News