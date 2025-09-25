Atenționare meteo: Vreme deosebit de rece până vineri seara. Temperaturile scad cu până la 15 grade, vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atenționează că vremea va fi deosebit de rece de joi, 25 septembrie, până vineri seara, ora 21.00.

Vremea se răcește accentuat în toată țara. Temperaturile vor fi cu aproximativ 10-15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40-50 km/h.

Au fost emise și atenționări Cod Galben de vânt puternic pentru județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-65 km/h.

