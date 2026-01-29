Atenționări meteo de ploi și polei. Ger în mai multe zone din țară, până miercuri. Când va fi cel mai frig

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări de ploi, polei și ghețuș, până duminică, 1 februarie. Vremea se răcește puternic în mai multe zone ale țării. Cel mai frig va fi luni și marți, în Moldova, în sudul țării, în estul și nordul Transilvaniei. Sunt anunțate minime de -8...-15 grade.

În Alba, maximele vor fi de 4-5 grade, iar minimele coboară la -6...-7 grade Celsius.

Informare meteo

De joi, 29 ianuarie ora 20.00 până duminică, 1 februarie ora 18.00

Ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10-20 l/mp și izolat 25 l/mp.

În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40-60 km/h.

Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei. Temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade. Pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Atenționare meteo Cod Galben

De joi, 29 ianuarie, ora 22.00 până vineri, 31 ianuarie, ora 20.00 - intensificări ale vântului

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50-65 km/h.

