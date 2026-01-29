Precizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi. Instituția dezminte o serie de informații false care circulă online

Precizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi.: Registrul Auto Român a dezmințit oficial o serie de informații legate de presupuse documente de care ar avea nevoie posesorii de mașini vechi, scoase din uz și fără ITP.

Reprezentanții RAR transmit că au aflat din presă că trebuie să emită anumite documente prin care proprietarii de mașini vechi nu ar mai plăti taxe de mediu și dezmint acest lucru.

”În competențele RAR nu a fost introdusă o astfel de practică și, prin urmare, nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent”, precizează ei oficial.

Informația incriminată spunea că dacă folosești o mașină veche pe post de „donator de piese" și aceasta este parțial dezmembrată, trebuie să obții un așa-zis ”document de staționare prelungită”, dar și că poți solicita vizita unei unități mobile a RAR, care să constate dacă mașina are lichidele scurse și dacă seria de șasiu este lizibilă. Totul sub amenințarea unei amenzi de 5.000 de lei.

Informația este falsă, precizează cei de la RAR.

Precizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi

Redăm mai jos precizările RAR:

”Atenție la fake-news și dezinformări:

Am aflat din presă că din acest an trebuie să emitem o “Notificare de Conservare” sau un “Aviz de staționare prelungită” sau un “Certificat de Conservare și Integritate Tehnică” sau… ceva document care să ajute proprietarii mașinilor vechi să nu plătească o suprataxă de mediu (?!). Sau un impozit mărit.

Mai mult decât atât, certificatul ar putea fi emis după ce “Unitatea Mobilă RAR” constată vizual că vechitura pe care un cetățean o are în curte pentru piese sau pentru restaurare nu are scurgeri de lichide și că seria de șasiu este lizibilă.

Noi nu știm nimic despre o astfel de verificare pe care ar trebui să o facem și nu avem nici “Unitate Mobilă”.

RAR nu poate lămuri sau comenta eventualele aspecte legale care nu sunt în competența instituției, dar dezmințim orice informație despre emiterea unui document de tipul celor menționate în articolul de presă.

În competențele RAR nu a fost introdusă o astfel de practică și, prin urmare, nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent.

Așa cum v-am obișnuit, reacționăm prompt atunci când un fake-news despre activitatea noastră provoacă incertitudine și îngrijorare printre deținătorii de vehicule și vă asigurăm că orice schimbare importantă în zona noastră de competență va fi transmisă către opinia publică prin canalele oficiale de comunicare.

Cu un pic de atenție, puteți găsi indicii despre textele de tip fake-news sau scrise cu AI. Iată câteva dintre ele:

informația este una “bombă”, schimbă tot ce știai despre un subiect sau introduce o noutate absolută, care are un termen scurt de implementare;

lipsesc sursele sau trimiterile către surse oficiale, comunicate, declarații ale unor oficialități;

sunt folosiți termeni care indică gravitatea și urgența, dar lipsesc referirile la o lege concretă și se folosesc trimiteri generale la un cadru legal ipotetic;

nu găsești nicio referire la respectivul subiect în alte publicații sau portaluri de știri;

sunt menționate structuri ale statului, documente sau reglementări care nu există.

Departamentul Comunicare al RAR a contactat respectiva publicație, care a retras textul despre care a admis că a fost generat de AI, fără nicio sursă reală a informației”.

