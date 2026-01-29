Connect with us

Eveniment

Precizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi. Instituția dezminte o serie de informații false care circulă online

Publicat

acum 18 minute

Precizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi.: Registrul Auto Român a dezmințit oficial o serie de informații legate de presupuse documente de care ar avea nevoie posesorii de mașini vechi, scoase din uz și fără ITP. 

Reprezentanții RAR transmit că au aflat din presă că trebuie să emită anumite documente prin care proprietarii de mașini vechi nu ar mai plăti taxe de mediu și dezmint acest lucru.

”În competențele RAR nu a fost introdusă o astfel de practică și, prin urmare, nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent”, precizează ei oficial.

Informația incriminată spunea că dacă folosești o mașină veche pe post de „donator de piese" și aceasta este parțial dezmembrată, trebuie să obții un așa-zis ”document de staționare prelungită”, dar și că poți solicita vizita unei unități mobile a RAR, care să constate dacă mașina are lichidele scurse și dacă seria de șasiu este lizibilă. Totul sub amenințarea unei amenzi de 5.000 de lei.

Informația este falsă, precizează cei de la RAR.

Precizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi

Redăm mai jos precizările RAR:

”Atenție la fake-news și dezinformări:

Am aflat din presă că din acest an trebuie să emitem o “Notificare de Conservare” sau un “Aviz de staționare prelungită” sau un “Certificat de Conservare și Integritate Tehnică” sau… ceva document care să ajute proprietarii mașinilor vechi să nu plătească o suprataxă de mediu (?!). Sau un impozit mărit.

Mai mult decât atât, certificatul ar putea fi emis după ce “Unitatea Mobilă RAR” constată vizual că vechitura pe care un cetățean o are în curte pentru piese sau pentru restaurare nu are scurgeri de lichide și că seria de șasiu este lizibilă.

Noi nu știm nimic despre o astfel de verificare pe care ar trebui să o facem și nu avem nici “Unitate Mobilă”.

RAR nu poate lămuri sau comenta eventualele aspecte legale care nu sunt în competența instituției, dar dezmințim orice informație despre emiterea unui document de tipul celor menționate în articolul de presă.

În competențele RAR nu a fost introdusă o astfel de practică și, prin urmare, nu aveți niciun motiv să solicitați de la noi un astfel de document inexistent.

Așa cum v-am obișnuit, reacționăm prompt atunci când un fake-news despre activitatea noastră provoacă incertitudine și îngrijorare printre deținătorii de vehicule și vă asigurăm că orice schimbare importantă în zona noastră de competență va fi transmisă către opinia publică prin canalele oficiale de comunicare.

Cu un pic de atenție, puteți găsi indicii despre textele de tip fake-news sau scrise cu AI. Iată câteva dintre ele:

  • informația este una “bombă”, schimbă tot ce știai despre un subiect sau introduce o noutate absolută, care are un termen scurt de implementare;
  • lipsesc sursele sau trimiterile către surse oficiale, comunicate, declarații ale unor oficialități;
  • sunt folosiți termeni care indică gravitatea și urgența, dar lipsesc referirile la o lege concretă și se folosesc trimiteri generale la un cadru legal ipotetic;
  • nu găsești nicio referire la respectivul subiect în alte publicații sau portaluri de știri;
  • sunt menționate structuri ale statului, documente sau reglementări care nu există.

Departamentul Comunicare al RAR a contactat respectiva publicație, care a retras textul despre care a admis că a fost generat de AI, fără nicio sursă reală a informației”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 18 minute

Precizări oficiale RAR, pentru posesorii de mașini vechi. Instituția dezminte o serie de informații false care circulă online
Evenimentacum 34 de minute

Bărbat din Alba, reținut de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Unde a fost oprit
Economieacum 43 de minute

Lukoil și-a vândut cea mai mare parte din activele internaționale către un fond de investiții american
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 2 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 43 de minute

Lukoil și-a vândut cea mai mare parte din activele internaționale către un fond de investiții american
Actualitateacum 2 ore

Simplificarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu salariați, propusă de Ministerul Finanțelor. Proiect în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 22 de ore

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Actualitateacum 2 zile

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Evenimentacum 5 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Managerul Spitalului Orășenesc Câmpeni, Dragomir Morcan și mai multe asistente și infirmiere vizate de perchezițiile de miercuri
Evenimentacum 2 ore

CNAS modifică regulile privind analizele medicale decontate. Ce se întâmplă cu fondurile pentru laboratoarele private
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 4 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie