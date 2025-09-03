Connect with us

Ați văzut-o? Femeie din Cricău, dată dispărută de prietena ei. A plecat cu mașina personală și nu s-a mai întors

Publicat

acum 15 minute

Polițiștii din Alba caută o femeie care a plecat din comuna Cricău, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 3 septembrie 2025, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, prietena sa, CAZUC MARIA GABRIELA, în vârstă de 57 de ani, din comuna Cricău, județul Alba, a plecat de la domiciliul său, cu autoturismul personal, într-o direcție necunoscută și nu a revenit până în prezent.

Femeia are următoarele semnalmente:

  • 165 cm înălțime;
  • 65 de kilograme;
  • Păr blond;
  • Ochi căprui.

La momentul plecării, femeia purta o rochie neagră cu buline albe.

Femeia a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

UPDATE: Femeia a lăsat un mesaj pe contul ei de Facebook, în mod privat, doar pentru prietenii ei. Aceștia s-au alertat și au încercat să o contacteze, dar fără succes.

Imagine surprinsă de o cameră de monitorizare, cu mașina plecând din Cricău. Fotografie postată de prietenii femeii

Mașina cu numărul AB68GBI a fost dată în urmărire.

