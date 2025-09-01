Atleții din Alba Ovidiu Hulea și Ilie Cioca, medaliați la Campionatul Balcanic de Atletism Master din Croația.

La a 34-a ediție a Campionatului Balcanic de Atletism Master, desfășurată în perioada 29-31 august 2025, la Varazdin (Croația), România a fost reprezentată și de doi sportivi legitimați la CSM Unirea Alba Iulia: Cioca Parasca și Hulea Ovidiu.

Performanțele lor au confirmat încă o dată valoarea atleților din Alba la nivel internațional:

Ilie Cioca Parasca (categoria de vârstă M 80) a cucerit medalia de aur la probele de 5000 de metri și 3000 de metri, a obținut medalia de argint la 1500 de metri și medalia de bronz la 800 de metri.

Cioca are în spate peste 60 de ani de când aleargă. În acest timp a obținut peste 250 de titluri de campion național și peste 100 de medalii balcanice.

Spune că a reușit să alerge 280.000 de kilometri, adică de aproximativ de aproape 7 ori lungimea Pământului la Ecuator.

Ovidiu Hulea (categoria de vârstă M 60) s-a clasat pe locul 1 la săritura în lungime și a câștigat medalia de bronz în ștafeta balcanică M 60.

Cele două medalii de aur și podiumurile obținute de sportivii albaiulieni reprezintă o nouă confirmare a tradiției atletismului local și a valorii CSM Unirea Alba Iulia în competițiile internaționale.

