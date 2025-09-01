Connect with us

Atleții din Alba Ovidiu Hulea și Ilie Cioca, medaliați la Campionatul Balcanic de Atletism Master din Croația

Publicat

acum 45 de minute

Atleții din Alba Ovidiu Hulea și Ilie Cioca, medaliați la Campionatul Balcanic de Atletism Master din Croația.

La a 34-a ediție a Campionatului Balcanic de Atletism Master, desfășurată în perioada 29-31 august 2025, la Varazdin (Croația), România a fost reprezentată și de doi sportivi legitimați la CSM Unirea Alba Iulia: Cioca Parasca și Hulea Ovidiu.

Performanțele lor au confirmat încă o dată valoarea atleților din Alba la nivel internațional:

Ilie Cioca Parasca (categoria de vârstă M 80) a cucerit medalia de aur la probele de 5000 de metri și 3000 de metri, a obținut medalia de argint la 1500 de metri și medalia de bronz la 800 de metri.

Cioca are în spate peste 60 de ani de când aleargă. În acest timp a obținut peste 250 de titluri de campion național și peste 100 de medalii balcanice.

Spune că a reușit să alerge 280.000 de kilometri, adică de aproximativ de aproape 7 ori lungimea Pământului la Ecuator.

Ovidiu Hulea (categoria de vârstă M 60) s-a clasat pe locul 1 la săritura în lungime și a câștigat medalia de bronz în ștafeta balcanică M 60.

Cele două medalii de aur și podiumurile obținute de sportivii albaiulieni reprezintă o nouă confirmare a tradiției atletismului local și a valorii CSM Unirea Alba Iulia în competițiile internaționale.

