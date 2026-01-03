Connect with us

Ce apel au făcut reprezentanții primăriilor Aiud și Teiuș pentru locuitorii din cele două orașe, după ninsorile abundente

acum 6 secunde

Primăriile Aiud și Teiuș au făcut un apel pentru cetățenii celor două orașe. Aceștia le spun locuitorilor să își curețe zăpada de pe căile de acces și de pe trotuarele din fața locuințelor. 

De asemenea au mai detaliat și ce acțiuni au făcut pentru deszăpezirea drumurilor.

Ce spun reprezentanții Primăriei Aiud

”În această dimineață am întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU). Începând de aseară, acționăm în teren cu trei autoutilitare: o autoutilitară echipată cu lamă și sărăriță, un tractor echipat cu lamă și sărăriță, un tractor de mare capacitate dotat cu lamă, precum și un buldoexcavator, alături de o echipă formată din 8 persoane.

La aceste forțe se adaugă 9 persoane din cadrul serviciului de salubrizare, care intervin în prezent pentru deszăpezire. De asemenea, angajați ai mai multor instituții ale statului acționează pentru degajarea și deszăpezirea căilor de acces.

Intervențiile continuă pentru decongestionarea principalelor artere de circulație, cu prioritate în zonele sensibile, precum Spitalul Municipal și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, urmând ca, în perioada imediat următoare, să se intervină și pe străzile secundare și în cartiere.

Facem un apel către toți aiudenii să se implice în curățarea căilor de acces și a trotuarelor din fața locuințelor. Totodată, reamintim faptul că agenții economici și cetățenii au obligația ca, potrivit HCL nr. 254/2015, cu modificările și completările ulterioare, să curețe și să mențină spațiul din fața imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.

Electrica intervine cu toate echipele operative pentru remedierea defecțiunilor electrice apărute în mai multe zone ale municipiului și ale satelor aparținătoare”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

Mesajul Primăriei Teiuș pentru locuitori

”În atenția tuturor cetățenilor orașului Teiuș, precum și a satelor aparținătoare Beldiu, Căpud, Pețelca, cartierul Coșlariu Nou.

În urma căderilor de zăpadă, specifice perioadei de timp în care ne aflăm, se impune de urgență curățenia trotuarelor și a podețelor de acces la fiecare gospodărie, pentru a permite accesul și tranzitul în siguranță al pietonilor.

Facem un apel către posesorii de autovehicule să elibereze străzile de urgență și să permită astfel intervenția utilajelor de deszăpezire.

Haideți ca, împreună, să dăm dovadă de spirit civic în această adevărată bătălie cu zăpada, care ne-a readus în minte faptul că este iarnă, este luna ianuarie. Pentru orice problemă de trafic, apelați telefonul Poliției Locale sau al Poliției Naționale”, au scris cei din primăria Teiuș.

