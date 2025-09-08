Atletul Emil Suflețel din Alba Iulia s-a stins din viață. Avea 90 de ani

Atletul Emil Suflețel din Alba Iulia s-a stins din viață. Cunoscut pentru activitatea sa sportivă îndelungată, acesta era apreciat de comunitatea locală și națională. Avea 90 de ani.

Emil Suflețel a participat la peste 100 de competiții naționale și internaționale, fiind pasionat de cros, dar și de alte sporturi. A fost membru al Asociației Atleților Veterani din România.

S-a născut în Republica Moldova și a venit la Alba Iulia din anii `60, după ce a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție, alături de care a participat la mai multe competiții.

Emil Suflețel spunea că pasiunea sa pentru sport începuse din copilărie. Deși nu a făcut sport de performanță, a început să participe la competiții după ce s-a stabilit în Alba Iulia.

Acesta mai spunea că nu-i plac oamenii care nu se țin de cuvânt sau care nu știu să ierte, dând dovadă de o înțelepciune demn de urmat.

”Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii dintre noi a domnului Emil Suflețel, un adevărat simbol al mișcării și al dăruirii, care, în cei 90 de ani de viață, a demonstrat că energia, pasiunea și bucuria pot învinge orice limită.

Exemplul său va rămâne pentru totdeauna viu în inimile noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, pe Facebook.

