VIDEO: Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, declanșată accidental de doi schiori

O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs vineri la Bâlea Lac. Potrivit Salvamont, ar fi fost declanșată accidental de doi schiori.

Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș.

”În cursul zilei de astăzi, în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”.

Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac.

Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță” au precizat reprezentanții Salvamont Sibiu.

Recomandări Salvamont Sibiu:

Verificați buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană;

Evitați practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanșă este ridicat;

Respectați traseele marcate și indicațiile salvatorilor montani.

Sursă video: Salvamont Sibiu

