Au scăzut înmatriculările de maşini noi din România, în primele opt luni ale anului. Care au fost cele mai vândute autoturisme

acum 3 ore

Au scăzut înmatriculările de maşini noi din România, în primele opt luni ale anului. Scăderea este cu 9,6%. În Uniunea Europeană declinul a fost nesemnificativ, de doar 0,1%, potrivit datelor ACAROM și ACEA.

Înmatriculările de autoturisme noi in Romania au scăzut cu 9,6% în perioada ianuarie-august 2025 faţă de volumul consemnat în perioada similară din 2024, până la 96.307 unităţi, notează Mediafax.

La nivelul Uniunii Europene numărul înmatriculărilor de maşini noi a scăzut cu un procent de 0,1% până la 1.132.603 unităţi, arată datele transmise joi de ACAROM şi ACEA.

Potrivit statisticii ACAROM, România ocupă pozitia 13 în UE raportat la numărul total de înmatriculări de maşini noi. 4.678 autoturisme noi înmatriculate au propulsie full electrică (scădere cu 32%) și 48.268 unități au propulsie hibridă (creștere cu 22,5%).

Înmatriculări de mașini noi în UE. Cele mai vândute autoturisme

La nivelul Uniunii Europene, în august 2025 au fost înmatriculate 677.786 de autoturisme noi, în creştere cu 5,3 % fata de august 2024.

Din total autoturisme înmatriculate în UE, în primele opt luni din acest an, 1.132.603 unități au fost full electrice (plus 24,8%) și 3.116.852 unitati cu propulsie hibridă (plus 25,2%.

În ceea ce priveşte constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme noi înmatriculate la nivel european au fost produse de Grupul Volkswagen, cu 2.337.506 unităţi, în creştere cu 3,7%.

Acesta este urmat de Grupul Stellantis, cu 1.298.913 unităţi, în scădere cu 7,4% şi de Grupul Renault, cu 887.334 unităţi, în creştere cu 5,9%. Marca Dacia a înregistrat 399.698 unităţi, o creştere de 3,2% faţă de perioada ianuarie-august 2024.

Marca Ford a raportat, în intervalul ianuarie-august 2025, un număr de 286.272 autoturisme noi înmatriculate, în creştere cu 0,5% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, relatează Ziarul Financiar.

  1. Petru

    vineri, 26.09.2025 at 07:10

    Mașini noi? Eventual rebuturi noi. Le cumperi și pe urmă începe calvarul prin reprezentanțe și service-uri. Prefer mașină veche dar întreținută.

